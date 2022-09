Eccellenza Campania/Girone A - L'Atletico vince di misura contro il Pompei: decide Labriola

Domenica sportiva dedicata alla prima giornata del campionato di Eccellenza. Messi da parte gli impegni di Coppa, le formazioni napoletane completano il programma del turno iniziale. Allo Stadio Comunale Vittorio Papa di Cardito si gioca il match del mattino tra l'Atletico Calcio e il Pompei.

Prima opportunità già al 6' per Di Paola che va in progressione sulla sinistra, salta un avversario e guadagna il fondo: Esposito salva in angolo. La partita, però, riscontra difficoltà a rompere l'equilibrio: per lunghi tratti, le due squadre si studiano e non riescono a pescare lo spazio giusto per sbloccare il punteggio. Al 21' i padroni di casa si affacciano in avanti con un corner battuto da Foti, Galesio è attento e allontana. Al 22', sugli sviluppi di un calcio piazzato di Tedesco, Marin stacca ma non inquadra lo specchio. Passa qualche secondo e Galesio cerca di ritagliarsi una conclusione che risulta debole. Al 34' l'Atletico passa in vantaggio con Labriola che trova il corridoio per battere Sorrentino e portare i locali in vantaggio. Poco prima dell'intervallo, Di Paola impegna l'estremo difensore e Arrulo spedisce alto dopo una manovra corale. Ad avvio ripresa, ancora Di Paola si mette in evidenza con una punizione che sfiora il montante. Al 57' Spinola mette al centro per Savino che va giù dopo un contatto: il direttore di gara lascia proseguire. Cinque giri di cronometro più tardi, Grieco si coordina dalla distanza, ma manda sul fondo. Al 69' Maraolo è nuovamente provvidenziale su una conclusione di Tomasin da fuori area. Al 71' Di Paola parte in contropiede, scodella in mezzo e Tomasin calcia: il portiere di casa blocca la sfera. A dieci dal novantesimo, Spinola ci prova dal limite: traiettoria larga. Nel recupero, il Pompei va a caccia del pari ma l'Atletico tiene: al triplice fischio, la truppa di De Michele conquista il bottino pieno.

Il tabellino

Atletico Calcio: Maraolo, Bove (87' Costanzo), Calone, Sannino (78' Aliperta), Viglietti, Esposito, Lucarelli (56' Vitale), Foti, Lepre, Labriola (70' La Pietra), Grieco (65' D'Abronzo). A disposizione: Porreca, Iacone, Generale, Salazaro. Allenatore: Giovanni De Michele

Pompei: Sorrentino, Andreassi, Tomasin, Marin (77' Gargiulo), Rinaldi (68' Di Pietro), Albanese, Tedesco (50' Spinola), Arrulo (57' Malafronte), Galesio, Di Paola, Savino (68' Leone). A disposizione: Barbato, Vitale, Improta, La Montagna. Allenatore: Pasquale Borrelli

Arbitro: Michele Buzzone di Enna

Marcatori: 34' Labriola (AC)