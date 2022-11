Eccellenza Campania/Girone A - Il Villa Literno sblocca con Scarparo, l'Atletico Calcio pareggia con Lepre

Nessun vincitore allo Stadio Vittorio Papa di Cardito nella gara valida per la tredicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Il quotato Villa Literno è fermato dall'intraprendenza e dalla determinazione dell'Atletico Calcio, squadra che si conferma spigolosa e per nulla facile da superare. Ottima prova per la formazione di Ivan De Michele che riesce a tenere botta con la brigata di Ciro Amorosetti e conquistare un buon punto per la parte importante della classifica. Sono diciannove i punti per Labriola e compagni che agganciano l'Acerrana, sconfitta dall'Albanova, e momentaneamente il Casoria, impegnato tra le mura amiche contro il Massa Lubrense nella sfida della domenica. Il match si gioca in pieno equilibrio e con qualche ribaltone da una parte e dall'altra, a passare in vantaggio però è la truppa casertana soltanto ad avvio ripresa col sigillo di Scarparo. La rete mette il team biancorosso avanti nel punteggio, ma non c'è un vero e proprio protagonista in campo: al 71', infatti, i locali ritrovano la parità con il sigillo di Lepre che firma l'1-1 definitivo. Buon punto, dunque, conquistato dall'Atletico Calcio che mette in cantiere il terzo risultato utile consecutivo.

Il tabellino

Atletico Calcio: Diodati, D’Abronzo, Calone, Sannino (65’ La Pietra), Viglietti, Esposito, Vitale (46’ Iacone), Foti, Lepre Ilario (85’ Nascari), Labriola, Grieco. A disposizione: Massaro, Romanucci, Aliperta, Piscopo, Cardillo, Salazaro. Allenatore: Ivan De Michele

Villa Literno: Merola, Idioma, Severino, Falco, Lagnena, Gatta (85’ Di Monte), Lepre Enzo, Scarparo, Di Costanzo (85’ Cafaro), Conte Marco, Romano (90’ Pragliola). A disposizione: Valletta, Giannetti, Morgese, Ammaturo, Barra, Conte Michele. Allenatore: Ciro Amorosetti

Arbitro: De Angelis (Nocera Inferiore)

Marcatori: 51’ Scarparo (VL), 71’ Lepre (AC)

Ammoniti: Viglietti, Foti, Grieco, Nascari per (AC) e Gatta e Scarparo (VL)