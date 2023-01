Eccellenza Campania/Girone A - Lo Sporting Club Ercolanese stende l'Atletico Calcio: show e sette gol allo Stadio Papa

Vittoria di carattere in una giornata pirotecnica per lo Sporting Club Ercolanese che supera l'Atletico Calcio nella sfida disputata allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. La partita si sblocca dopo otto giri di lancette con Onda che, dal vertice alto, crossa verso il centro per la testa di Galesio: l'attaccante anticipa Mola in uscita e insacca. I granata provano a gestire il vantaggio ma non riescono a costruire azioni pericolose nonostante il grande possesso palla, complice il gioco aggressivo degli avversari che al 34' trovano il pari. Vitale va via a Sorrentino sulla sinistra e scodella al centro per la testa di Lepre che trova la parità. Ad inizio ripresa, passaggio di Esposito per Galesio che manda alto da pochi passi. Sul ribaltamento di fronte, Sannino raccoglie dall'interno dell'area e sigla il vantaggio per i suoi. I ragazzi di mister Squillante non si disuniscono e dopo appena cinque minuti trovano il pareggio. Galesio va sul fondo e pennella verso il secondo palo dove c'è Borrelli, il centrocampista tocca il pallone che assume una traiettoria beffarda e finisce alle spalle di Mola. Al 71' l'Ercolanese si riporta avanti nel punteggio: angolo dalla destra di Onda per la testa di Galesio che fa doppietta. Nel finale arriva anche il poker dei vesuviani: lancio di Borrelli per Esposito che supera l'avversario e insacca da buona posizione. Sembra finita, ma a tempo scaduto Di Giorgio approfitta dell'immobilità per incunearsi in area e trovare il 3-4.

Il tabellino

Atletico Calcio: Mola, D’Abronzo, Viglietti, Sannino, Aliperta, Esposito V., Guidone (83’ Di Giorgio), Leone ‘04 (78’ Porzio ‘04), Lepre, Labriola (75’ Cuomo), Vitale ‘03 (81’ Sgambati ‘03). A disposizione: Cafariello ‘03, Foti, Romanucci ‘03, Piscopo ‘04, Bove ‘04. Allenatore: Marco Mazziotti

S.C. Ercolanese: Maiellaro (46’ Belardo ‘05), Matrone ‘03, Carbonaro, Esperimento, Sorrentino ‘04 (46’ Di Finizio), Pesce (64’ Tufano), Marigliano, Borrelli, Onda (93’ Caccia), Galesio, Esposito F. (87’ Minicone). A disposizione: Amoriello ‘03, Cardone, Zatico ‘04, Contarin. Allenatore: Luigi Squillante

Arbitro: Alfonso Alfieri (Nola)

Marcatori: 8’, 71’ Galesio (E), 34’ Lepre (A), 52’ Sannino (A), 57’ Borrelli (E), 85’ Esposito F. (E), 90’ Di Giorgio (A)

Ammoniti: Aliperta, Leone, Esposito V. (A), Onda, Carbonaro, Galesio, Esposito F., Belardo, Gaglione (direttore generale) (E)