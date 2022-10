Eccellenza Campania/Girone A - Atletico Calcio-Saviano 4-3: show e gol a Cardito

Una partita pazza, ricca di gol e con continui ribaltoni nel risultato. Allo Stadio Vittorio Papa di Cardito va in scena una partita incredibile tra Atletico Calcio e Saviano. Padroni di casa che passano in vantaggio con una rete pregevole di Labriola, il pareggio dei neroverdi è immediato con Chirullo. A dieci dal termine della prima frazione bomber Lepre riporta in vantaggio i suoi. Nella ripresa sale in cattedra la squadra di Belmonte che prima pareggia con Auriemma e poi sorpassa i biancoblù con Maiorano. Gli ospiti protestano per una marcatura annullata, il nuovo pareggio porta la firma di Aliperta al 67'. Nel finale, assegnato un rigore ai locali ed espulsione per Di Sarno: sul punto di battuta si presenta Salazaro che completa un'altra rimonta e sigla il 4-3 definitivo. Non mancano le precisazioni del Saviano al termine della sfida in merito all'arbitraggio condotto dal signor Pani.

Il tabellino

Atletico Calcio: Diodati, D'Abronzo, Calone, Sannino, Aliperta, Viglietti, La Pietra (66' Nascari), Foti (66' Grieco), Lepre (69' Salazaro), Labriola (70' Lucarelli), Vitale (46' Generale). A disposizione: Maraolo, Bove, Corbi, Cardillo. Allenatore: De Michele

Saviano 1960: Di Sarno, Sparano (46' Avitabile), F. Casillo, Sorrentino, Ammendola (46' L. Liguori), Annibale, Maiorano, D'Ambrosio (83' D'Inverno), Chirullo, Auriemma (88' Schibano), Guidone (77' F. Liguori). A disposizione: Ale. Belmonte, Falco, Castaldo, Scoppetta. Allenatore: Alf. Belmonte

Arbitro: Pani (Sassari)

Marcatori: 5' Labriola (A), 6' Chirullo (S), 35' Lepre (A), 50' Auriemma (S), 56' Maiorano (S), 67' Aliperta (A), 84' rig. Salazaro (A)

Ammoniti: Viglietti, Grieco (A), Annibale, D'Ambrosio (S)

Espulso: all'82' Di Sarno (S)