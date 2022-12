Eccellenza Campania/Girone A - L'Atletico Calcio piega il Real Forio in rimonta a Cardito

Una vittoria per l'Atletico Calcio che resta a pochi punti di distanza dalla zona nobile e guarda al futuro con speranza. Un ko che ha il sapore di mancata conferma per il Real Forio che cade allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. Successo in rimonta per i biancazzurri che ribaltano l'iniziale vantaggio firmato dai biancoverdi. Nel primo tempo, gli isolani attaccano con insistenza e trovano la via del gol al 5' con Filosa: la terna annulla per fuorigioco. Al quarto d'ora è la traversa a negare la gioia agli isolani, respingendo la punizione velenosa di Sogliuzzo. Poco prima della mezz'ora si vedono anche i padroni di casa in avanti con la rete annullata a Piscopo per offside. Al 38' si sblocca la gara: i locali si rendono pericolosi con Labriola senza però trovare il gol, sul capovolgimento di fronte Filosa si presenta davanti a Mola, lo mette a sedere e deposita in rete per lo 0-1.

Nella ripresa l'Atletico Calcio pareggia i conti al 56': traversone di Sannino dalla sinistra per Lepre che, con un bel colpo di testa, non lascia scampo a Iandoli. La risposta del Real Forio è immediata ed a 65' Castaldi, servito da calcio piazzato, sfiora il nuovo vantaggio biancoverde. A trovare il gol è invece, quando mancano circa dieci minuti al triplice fischio, la squadra di casa con Cardillo che gira in rete un traversone proveniente dalla destra. Sul finire della gara Filosa s'invola verso l'area di rigore avversaria e, al momento del tiro, viene ostacolato. In campo gli animi si surriscaldano e si registrano le espulsioni di Castaldi, Aliperta, del tecnico De Michele e della coppia Savio-Taglialatela dalla panchina. L'ultima occasione è per gli ospiti. Sugli sviluppi di un angolo, Sogliuzzo colpisce di testa ma la sfera termina fuori.

Il tabellino

Atletio Calcio: Mola, Bove, Calone, Sannino, Aliperta, Viglietti, Cardillo, D’Abronzo (57' Salazaro), Lepre, Labriola (63' Piscopo), Grieco. A disposizione: Diodati, Romanucci, Nascari, Vitale, Cuomo. Allenatore: De Michele

Real Forio 2014: Iandoli, Cerase, Aiello, Sangare (91' Seprano), Martinelli (76' Peluso), Sogliuzzo, Iacono, Jelicanin (63' Rubino), Castaldi, Sirabella, Filosa (91' Di Meglio A.). A disposizione: Delicato, Tedesco, Valentino, Savio, Di Maio, Seprano. Allenatore: Iervolino

Arbitro: Di Placido della sezione di Ariano Irpino

Marcatori: 39’ Filosa (RF), 56' Lepre, 80' Cardillo

Ammoniti: Bove, Aliperta, Piscopo, Calonne (AC), Castaldi, Filosa, Iandoli, Sangare, Sirabella (RF)

Espulsi: Aliperta (AC), Castaldi (RF), dalla panchina mister De Michele (AC), Savio e Taglialatela (RF)