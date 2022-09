Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United si sblocca, Atletico superato: Guadagni offre i primi tre punti a Maradona jr.

Si sblocca il Napoli United di Diego Armando Maradona jr. Dopo un avvio di campionato complicato, i Leoni riescono a conquistare i tre punti su un campo ostico. Cittadini e compagni superano l'esame Atletico Calcio, infilano la prima vittoria nel Girone A di Eccellenza e iniziano la marcia verso la zona alta della classifica.

Gara attenta per gli uomini di Maradona, quest'oggi assente in panchina per squalifica. Gli ospiti dimostrano fin dalle prime battute grande vivacità in attacco e maggiore concentrazione in difesa. La rete del vantaggio si concretizza al 14' con uno splendido tiro di Guadagni che dal vertice basso destro incrocia i pali: nulla da fare per Diodato. Poco dopo è Baumwollspinner a mettere i brividi alla difesa avversaria con una conclusione parata da Diodato dopo un'ottima azione di contropiede dei leoni. Al 25' ci prova Ciranna a giro su punizione dai venti metri: il sinistro finisce di poco a lato. Al 40' grande parata di Giordano che respinge la punizione insidiosa di Sannino. Nella ripresa Giordano si supera ancora: bel cross al centro per Grieco che stacca ma il portiere si salva in tuffo. Ancora pericoloso il Napoli United con una combinazione Renelus-Baumvollspinner, il tentativo di quest'ultimo non impensierisce Diodato. Girandola di sostituzioni da una parte e l'altra ma l'inerzia della partita non cambia. Dopo un generoso recupero, il Napoli United può finalmente esultare e festeggiare il primo successo stagionale. Per l'Atletico Calcio di mister De Michele arriva il secondo stop.

Il tabellino

Atletico Calcio: Diodato (67' Maraolo), Iacone (61' Bove), Calone (81' Aliperta), Sannino, Esposito, Viglietti, La Pietra (58' Lucarelli), Foti, Lepre, Labriola, Grieco (67' D’Abronzo). A disposizione: Generale, Costanzo, Vitale, Salazaro. Allenatore: De Michele

Napoli United: Giordano, Fucile, Somma, Ciranna (73' Pelliccia), Akrapovic, Oliva, Baumvollspinner, Barone Lumaga (87' De Marco), Renelus (81' Gentile), Cittadini (63' Arario), Guadagni (73' Arciello). A disposizione: Ascione, Diakhaby, Carpetti, Annunziata. Allenatore: Esposito

Arbitro: Capoccia di Perugia

Marcatori: 14' Guadagni (NU)

Ammoniti: Calone (AC), Sannino (AC), Grieco (AC), Maraolo (AC), Somma (NU), Barone Lumaga (NU), Esposito (NU), Arario (NU)