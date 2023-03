Eccellenza Campania/Girone A - L'Atletico Calcio risolve la pratica Massa Lubrense nel finale

Una vittoria di misura e allo scadere per l’Atletico Calcio che batte il Massa Lubrense nella sfida valida per la ventinovesima giornata del Girone A di Eccellenza. Un successo, quello ottenuto dalla squadra di casa, che mette in cassaforte la permanenza nella categoria. Dopo una partita giocata per larghi tratti sul binario dell’equilibrio, ci pensa Calone a risolvere la pratica con il guizzo giusto al novantesimo. Una rete che abbatte i nerazzurri, sempre al terzultimo posto in classifica e chiamati a lottare per raggiungere il traguardo salvezza. L’Atletico Calcio si assicura il bottino pieno allo Stadio Papa, vola a 40 punti al pari dell’Acerrana (di scena nel posticipo contro il Saviano, ndr) e pensa già al prossimo impegno in programma, in trasferta sul rettangolo verde del Villa Literno. Il Massa Lubrense esce sconfitto dalla prova in esterna ed è costretto a rifarsi in un match proibitivo: al Cerulli arriverà il Casoria.