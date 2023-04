Eccellenza Campania/Girone A - Il Casoria consolida il secondo posto: battuto l'Atletico Calcio

Vittoria nell’anticipo della trentaduesima giornata per il Casoria, battuto l’Atletico Calcio allo Stadio Papa di Cardito. Archiviata la prova di forza contro il Villa Literno, la squadra di Perrella esulta ancora, questa volta in trasferta: biancazzurri sconfitti e tre punti ai viola che tengono aperto il discorso in vetta. Il successo ottenuto distante dall’impianto amico spinge la seconda della classe a blindare la posizione in classifica e a ridurre il gap dalla capolista Ischia, in scena domani pomeriggio contro il Napoli United. Nuove e convincenti risposte da Capece e compagni che si portano a meno due dai gialloblù: va in cassaforte la ventitreesima gioia in campionato. Per i biancazzurri è una sconfitta amara, seppur il traguardo stagionale sia stato raggiunto da tempo: la salvezza è ormai discorso archiviato, il gruppo però ci tiene a chiudere il cammino nel torneo in maniera positiva. Ospiti che si portano sul doppio vantaggio con le marcature dei soliti noti, Orefice e Liguori: i due attaccanti e trascinatori del Casoria si portano a 18 marcature nella competizione e a un solo gol di distanza dal capocannoniere Ciro Simonetti (19, ndr). L’Atletico Calcio accorcia nel risultato (1-2 definitivo, ndr) con la diciassettesima rete di Lepre. Il prossimo incontro vedrà i biancazzurri impegnati sull’isola per affrontare il Real Forio, vincente nel pomeriggio contro il Villa Literno. Per il team di Perrella ci sarà la prova in esterna con il Savoia.