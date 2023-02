Eccellenza Campania/Girone A - Albanova corsara sul campo dell'Atletico Calcio: casertani vittoriosi a Cardito

Successo esterno per l’Albanova che batte l’Atletico Calcio allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. Il team casertano mantiene il passo delle contendenti alla vetta, superando l’ostacolo biancazzurro sul suolo partenopeo. Buon avvio per la compagine ospite che sblocca poco prima del quarto d’ora di gioco: su giocata di Sieno al 12’, Mascolo innesca Damiano che si fa trovare pronto all’appuntamento per il vantaggio. La reazione dei padroni di casa arriva più tardi con Lepre su suggerimento di Cuomo: il colpo di testa non impegna la retroguardia di Ciaramella. Al 37’ Mascolo viene trattenuto platealmente da Esposito mentre si invola in area: secondo giallo per il difensore e locali in dieci. Si va al riposo sullo 0-1. Al ritorno in campo arriva il raddoppio: rifinitura illuminante di Grezio che pesca Sieno in area sulla sinistra, cross sul secondo palo ed è Sparano, a chiudere l’azione dello 0-2. Tre minuti dopo, il palo nega la gioia a Damiano. Al 71’ punizione di Lepre dai venticinque metri, la palla sbatte sul legno e poi si insacca alle spalle dell’incolpevole Vivace. La partita resta in bilico fino alla fine, ma al triplice fischio esulta l’Albanova: 1-2 rifilato all’Atletico Calcio a Cardito.

Il tabellino

Atletico Calcio: Mola, Bove, D'Abronzo, Sannino, Aliperta, Esposito, Cuomo (58’ Guidone), Foti, Lepre, Labriola (90’ Di Giorgio), Cardillo (64’ Vitale). A disposizione: Cafariello, Leone, Romanucci, Chianese, Piscopo, Generale. Allenatore: Mazziotti

Albanova: Vivace, Sparano (68’ Falco G.), Sieno, Pontillo (68’ Palumbo), Tommasini, De Miranda, Fontanarosa, De Rosa, Grezio, Mascolo (83’ Achával), Damiano. A disposizione: Gianfagna, Mele, Falco E., Petrazzuolo, Frogiero, Picone. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: D’Amato di Salerno

Marcatori: 12’ Damiano (A), 55’ Sparano (A), 71’ Lepre (AC)

Espulso: 37’ Esposito (AC) per doppia ammonizione