Eccellenza Campania/Girone A - Albanova avanti con Palumbo, pari SC Ercolanese con Galesio: 1-1 a Casal di Principe, definita la griglia playoff

Albanova e Sporting Club Ercolanese non si fanno male nel corso dell’ultima giornata di campionato, entrambe arrivano al match già sicure della partecipazione ai playoff. Il risultato di Casal di Principe, complici i verdetti sugli altri campi, definisce l’incrocio agli spareggi: i biancazzurri sfideranno il Pompei, i ragazzi di Squillante affronteranno il Casoria.

La cronaca si apre con una fase di equilibrio, ma sono i padroni di casa a costruire la prima occasione con un colpo di testa di De Rosa al 12’: Maiellaro vola e si rifugia in angolo. Il team casertano resta in proiezione offensiva e al 20’ sblocca la sfida. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpo di testa di Falco e tocco ravvicinato di Palumbo per il vantaggio biancazzurro. Alla mezz’ora si registra la reazione granata con il gioco di gambe di Esposito, l’azione si conclude sul fondo con un tiro-cross di Di Finizio. Ancora timidi i vesuviani che non creano grandi difficoltà a Gianfagna non corre molti pericoli. Come in altre occasioni nel secondo tempo Squillante apporta grandi cambiamenti, passando con l’attacco a quattro. Al 52’ però è l’Albanova a rendersi insidiosa. La prima conclusione della ripresa porta la firma di Amoriello con il giovane che calcia forte da lontano e sfiora la traversa. L’uomo in più in attacco sortisce l’effetto desiderato e Galesio pareggia al 65’ approfittando di un’incertezza dei difensori di casa su un palla lanciata in area da Minicone. Nuovo cambio in attacco con Contarìn che prende il posto di Onda mentre l’Ercolanese che ha preso fiducia con il pari gioca di più la palla ma il risultato resta invariato fino al triplice fischio.

Il tabellino

Albanova: Gianfagna 04, Falco, De Miranda (55’ Sieno), Pontillo, Tommasini, Petrazzuolo 03 (66’ Damiano 04), Palumbo, De Rosa, Achaval (72’ La Pietra), Cestrone, Mascolo ( 66’ Sparano). A disposizione: Vivace 03, Mele 04, Frogiero 05, Fontanarosa, Picone 03. Allenatore: Ciaramella

S.C. Ercolanese: Maiellaro, Matrone 03 (46’ Amoriello 03), Esperimento, Caccia, Di Finizio (Minicone 46’), Sorrentino 04 (Zatico 04), Marigliano, Borrelli, Esposito F. (87’ Gloriosi 04), Galesio, Onda (75’ Contarìn). A disposizione: Belardo 05, Carbonaro, Estate 05, Pacifico 06. Allenatore: Squillante

Arbitro: Velocci di Frosinone

Marcatori: 20’ Palumbo (A), 65’ Galesio (E)

Ammoniti: Mascolo, De Miranda, Pontillo, La Pietra (A), Sorrentino, Amoriello (E)