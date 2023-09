L'Afragolese fa due su due, la Puteolana scivola: 2-1 rossoblù al Moccia

Due vittorie su due per l'Afragolese di Franco Fabiano, la Puteolana di Ivan De Michele deve rimandare ancora l'appuntamento con la vittoria. Rossoblù vincenti allo stadio Moccia, Diavoli Rossi battuti 2-1. Gli ospiti vanno in svantaggio già dopo un minuto di gioco con Liguori che indovina l'angolo giusto su cross dalla sinistra. I flegrei provano a reagire con gli spunti di Laringe, abile a partire dalla trequarti e a saltare gli avversari, arrivando a creare ottime occasioni da rete. Il gol del pareggio arriva proprio dai suoi piedi al 35'. L'esterno d'attacco sfrutta una palla scodellata in area da Catinali per siglare l'1-1. Nella ripresa Puteolana pimpante, con l'Afragolese che ci prova con il solito Liccardi e con Liguori. I ragazzi di De Michele sono più vivaci e colpiscono la traversa con Amelio dalla distanza. Gli uomini di Fabiano rispondono con Salvador, Liccardi e Liguori per stappare nuovamente il match. Al 75', su un cross dalla sinistra, come accaduto una settimana fa al Calise, Liccardi è lesto e insacca. Nel finale assalto granata, ma il risultato non cambia.

Il tabellino

Afragolese: Gianfagna, Di Nunzio, Armeno, Vitiello, De Miranda, Cipolletta, Marigliano, Grieco, Liccardi (80' Prevete), Liguori, Salvador (90' Dommacco). All.: Fabiano

Puteolana 1902: Pirone, Puzone, Aliperta, Amelio, Calone, Pontillo (50' Tranchino), Catinali, Palumbo (76' Vitale), Alvino (68' Cuomo), Pisani (68' Prisco), Laringe. All.: De Michele

Arbitro: Francesco Polizzotto di Palermo

Marcatori: 1' Liguori, 75' Liccardi - 35' Laringe

Ammoniti: Di Nunzio, De Miranda - Puzone, Cuomo, Vitale

Espulsioni: Rinaldi (dalla panchina), Amelio