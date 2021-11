Eccellenza Campania/Girone A - Doppio Longo e Cafaro, l'Acerrana vola: piegata la Vis Ariano Accadia

Bisognerà attendere la risposta del Grotta, impegnato in casa contro il Pomigliano, e la prestazione dell'Audax Cervinara, attualmente agganciata e attesa dalla sfida col Città di Avellino. Nel frattempo, l'anticipo dell'undicesima giornata del Girone A di Eccellenza sorride all'Acerrana che infila il sesto successo in campionato, l'ottavo risultato utile nel torneo e si dimostra in un momento di grande fiducia. Al Centro Sportivo Arcoleo, nell'appuntamento in programma, è giunta la Vis Ariano Accadia, alla ricerca di punti per risalire la china. Due squadre agli antipodi, con ambizioni diverse e artefici di una stagione finora diametralmente opposta.

Il rullo compressore rappresentato dall'undici locale è incontenibile, per gli ospiti c'è margine di partita per circa un tempo. Persiste e insiste la furia granata che si afferma con un netto tris sugli avversari. Bastano ventidue giri di cronometro all'Acerrana per portarsi in vantaggio e far capire le ostilità presenti su suolo partenopeo. Ci pensa il guizzo di Cafaro a sbloccare il risultato in favore del gruppo locale. Tuttavia, i biancazzurri non ci stanno a passare da comparse e, al primo e vero tentativo verso la porta, agguantano il pareggio. È il 41' quando Capodilupo riesce a ristabilire l'equilibrio nel risultato e dare un lampo di speranza alla sua brigata.

Sul finale di primo tempo, però, sale in cattedra Longo e abbatte i sogni di gloria degli irpini. Quattro minuti dopo il gol del pareggio, il bomber si coordina dal limite dell'area e beffa l'estremo difensore per il nuovo vantaggio granata. Non cambia il canovaccio nel corso della ripresa e il rientro in campo è favorevole ai padroni di casa che al 58' siglano il 3-1 definitivo, ancora con Longo che fraseggia con Minicone e insacca. L'Acerrana vince, aggancia l'Audax Cervinara e si coccola i venti punti in classifica. Nella zona alta potrà ancora cambiare ulteriormente la situazione in vista del programma di domani. Nel frattempo, il Toro vince, convince e guarda al futuro con grande consapevolezza.