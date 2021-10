Eccellenza Campania, Girone A - Tonfo per l'Acerrana, la Virtus Avellino cala il tris

Prima sconfitta in campionato per il Toro, gli irpini si impongono con una performance di livello e agganciano gli avversari in classifica

Allo Stadio Arcoleo si disputa il quarto turno del campionato di Eccellenza. Il Girone A mette davanti l'Acerrana e la Virtus Avellino. E il risultato è a senso unico. Il dominio sul suolo partenopeo è per la formazione irpina che cala un tris senza storia. A nulla serve la rete siglata nelle battute conclusive dai granata. Gli uomini di Della Rocca aprono il match con la rete del vantaggio di Verilli. Gli ospiti continuano a macinare gioco e costruiscono il raddoppio alla mezz'ora con Genovese. L'egemonia si estende anche alla ripresa, Nappi all'80' chiude definitivamente i conti e fissa il punteggio in ghiaccio. Nel recupero, il Toro accorcia con Granato che rende meno pesante il passivo e la sconfitta. Primo ko per i ragazzi di La Manna che vengono agganciati in classifica proprio dalla brigata avversaria: entrambe sono a quota sette punti.

Il tabellino

Acerrana: D’Inverno, Credentino, Pezzella, Gatta, Viglietti, Esposito V. (46′ Granato), Minicone, De Rosa (75′ Ferri), Cafaro, Bocchetti (36′ Suppa). A disposizione: Lombardi, Suppa, Esposito A., Palumbo, Cesarano, Russo, Granato, Ferri, Carannante Esposito. Allenatore: Vincenzo La Manna

Virtus Avellino: Parisi, Della Rocca, Anzalone S., Gaita, Monaco, Giobbe, Verilli, Genovese, Ripoli (70′ Galdi), Cucciniello (86′ Barzaghi), Modano (68′ Nappi). A disposizione: De Matteis, Dello Ioio, Anzalone M., Corcione, Piazzola, Nappi, Tozza, Barzaghi, Galdi. Allenatore: Gianluca Della Rocca

Arbitro: Gianluca Guitaldi di Rimini

Assistenti: Michele Mistico di Torre del Greco - Ingino Carrozza di Battipaglia

Marcatori: 10 Verilli (V), 30′ Genovese (V), 80′ Nappi (V), 92′ Granato (A).