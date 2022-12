Eccellenza Campania/Girone A - L'Acerrana supera il Villa Literno all'Arcoleo: Spilabotte sblocca, Vitale raddoppia

Un doppio colpo dell'Acerrana che non stecca alla prima gara della fase di ritorno del Girone A di Eccellenza, mette in cassaforte i tre punti e non perde il contatto con la parte alta della classifica. La squadra di Vincenzo Di Buono, reduce anche dalle fatiche di Coppa Italia di categoria, batte il Villa Literno al Centro Sportivo Arcoleo e sale a quota 28 punti in classifica. Si decide tutto nel corso del primo tempo, con i padroni di casa che mettono alle corde i biancorossi e stappano la sfida già dopo diciassette giri di lancette. Ci pensa il solito Spilabotte, già protagonista nell'infrasettimanale con una doppietta riservata al Savoia, a sbloccare il match con un rigore ben eseguito. Gli ospiti accusano il colpo e sei minuti più tardi incassano altresì il raddoppio: questa volta è Vitale a gonfiare la rete e spianare la strada al Toro. Nel secondo tempo, il Villa Literno cerca di rientrare in partita, ma l'Acerrana gestisce e concede pochissimo. Tre punti chiave al triplice fischio per i granata che pensano già all'impegno sul campo dell'Atletico Calcio.

Il tabellino

Acerrana: Munao, Todisco, Ricci (80’ Russo), Puzone, Taddeo (63’ Borrelli), Rinaldi (80’ Suppa), De Angelis, Vitale, Spilabotte (70’ Befi), Pisani, Carannante Esposito (63’ Di Zazzo). A disposizione: Giordano, Affinito, Porcaro, Arciello, Allenatore: Vincenzo Di Buono

Villa Literno: Casolare, Albano, Giannetti, Tuccillo (65’ Morza), Bouraoui, Conte, Romano (46’ Roma), Pragliola, Coppola (80’ Volpe), Gelato (63’ Ammaturo), Ciccarelli. A disposizione: Acanfora, Savarese, Palumbo, Farina, Morgese. Allenatore: Vincenzo Carannante

Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore

Marcatori: 17’ rig. Spilabotte (A), 23’ Vitale (A)

Ammoniti: Romano