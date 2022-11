Eccellenza Campania/Girone A - Pari e patta all'Arcoleo: Acerrana e Sporting Club Ercolanese impattano sull'1-1

Un pari e patta nella sfida dell'Arcoleo, valida per l'undicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Tra Acerrana e Sporting Club Ercolanese non c'è un vincitore, al triplice fischio infatti si conferma la stabilità. La cronaca si apre con un tiro di Pesce dopo tre giri di lancette, segue poi la conclusione di Mosca. La punta centrale si scatena e in un'altra azione va in progressione sulla destra fino al tiro respinto da Munao. Successivamente regna l'equilibro e bisogna attendere il 26' per un'altra vera occasione che capita sui piedi di Pesce che non capitalizza. Al 29' Amoriello mette in corner la palla calciata da punizione e per poco non sfiora l'autogol. Al 34' miracolo di Uliano su Pisani, al 38' è Munao prima e Affinito poi sulla linea salvano sulla giocata di Mosca. Nella ripresa, Spilabotte manda in tilt due avversari, mira sul secondo palo ma la palla esce di poco. Al 61' arriva il vantaggio con Russo che per via centrale supera Uliano. Al 73' c'è il pareggio dei vesuviani: ottimo lavoro di Sorrentino sulla destra, Borrelli segue bene l'azione e di testa sul secondo palo rimette il risultato in parità. All'80' ancora Borrelli va vicino al bersaglio con un tiro a giro che si stampa sul palo. Negli ultimi minuti la gara si accende, ma il risultato non cambia.

Il tabellino

Acerrana: Munao, Todisco, Affinito ‘03, Vitale (53’ Ricci), Taddeo, Terraciano, Carannante Esposito 04, Porcaro, Pisani Vincenzo ‘90 (41’ Pisani Vincenzo ‘01) , Spilabotte (74’ Borrelli S.), Russo (84’ Di Micco). A disposizione: Giordano, Suppa, Puzone ‘03, Fischetti '04, Romanelli. Allenatore: Di Buono

S.C. Ercolanese: Uliano, Di Finizio, Caccia, Carbonaro, Amoriello ‘03, Sorrentino ‘04, Panico (71’ Tufano), Pesce (71’ Borrelli P.), Minicone, Mosca, Raiola (63’ Bacio Terracino). A disposizione: Solombrino ‘04, Matrone, Pappalardo, Guida, Scarpato ‘04, Fusco ‘04. Allenatore: Ambrosino

Arbitro: Petrone (Caserta)

Marcatori: 61’ Russo (A), 73’ Borrelli P. (E)

Ammoniti: Pesce, Sorrentino (E), Vitale, Ricci, Spilabotte, Pisani V. '01 (A)