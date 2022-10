Eccellenza Campania/Girone A - Doppio Aquino per il blitz del Savoia: Acerrana ko all'Arcoleo

Riflettori puntati sull'Arcoleo per la settima giornata del Girone A di Eccellenza. L'Acerrana di mister Vincenzo Di Buono affronta il Savoia di Antonio Barbera che ha ritrovato il posto in panchina dopo il terremoto societario degli ultimi giorni. Nelle difficoltà si esalta la compagine oplontina che mette alle spalle il momento negativo, dimentica le tre sconfitte consecutive e si impone nella tana del Toro. Successo rotondo e all'inglese per i Bianchi che già nel primo tempo vanno in vantaggio con Aquino dopo un quarto d'ora di gioco. I granata provano a replicare e ristabilire la parità, ma la retroguardia ospite regge e non concede varchi vincenti agli avversari. Nella ripresa, ancora Aquino - questa volta al 71' - lascia la firma sulla contesa e regala tre punti fondamentali alla formazione biancoscudata. Torna a sorridere, dunque, il Savoia che potrà guardare all'immediato futuro con maggiore serenità: il prossimo appuntamento sarà contro il Givova Capri Anacapri in trasferta per il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia. Per l'Acerrana è tempo di pensare all'altra competizione: all'Arcoleo, il prossimo 19 ottobre, arriverà l'Ischia e si partirà dal minimo vantaggio - timbrato da De Simone - per i gialloblù.