Eccellenza Campania/Girone A - Saviano, occasione sprecata: l'Acerrana torna nel finale e fa 2-2

Un pareggio che non accontenta nessuno e, anzi, aumenta i rimpianti per entrambe. Il derby partenopeo tra Acerrana e Saviano, valido per la venticinquesima e penultima giornata del Girone A di Eccellenza, si conclude sul punteggio di 2-2. Un risultato che non può soddisfare le due squadre. Il Toro, infatti, butta alle ortiche una buona occasione per restare agganciato al treno playoff: il Grotta approfitta del passo falso e acciuffa gli avversari in classifica. I Lupi, vicini all'impresa in esterna, devono provare ad agguantare la salvezza diretta all'ultimo turno nello scontro diretto col Città di Avellino. Ospiti che passano in vantaggio alla mezz'ora con Cozzolino, dieci minuti più tardi è Russo a fissare il pareggio. Lombardi porta nuovamente avanti i neroverdi al 45', nel finale ci pensa Esposito a mettere la firma sul 2-2 definitivo.

Il tabellino

Acerrana 1926: D'Inverno, Suppa, Pezzella (57' Credentino), Vitale, D'Abronzo, Esposito, Russo, Castellano (61' Cafaro), Pisani (88' Romanelli), Minicone, Guidone (50' Labriola). A disposizione: Al. Lombardi, Minucci, Xheleshi, Capuozzo, D'Addio. Allenatore: Di Buono

Saviano 1960: Allocca, Laino, Notaro (53' Florio), F. Casillo, Schioppa, Ammendola, D'Ambrosio (72' Martiniello), Bracale, An. Lombardi (81' Sabatino), Cozzolino (72' Giannino), G. Casillo. A disposizione: Paolella, Manzo, Angarelli, Schibano, La Marca. Allenatore: Belmonte

Arbitro: Andolfi (Ercolano)

Marcatori: 30' Cozzolino (S), 40' Russo (A), 45' An. Lombardi (S), 94' Esposito (A)

Ammoniti: Suppa, Vitale, Esposito (A), Schioppa, D'Ambrosio, Bracale, Cozzolino (S)