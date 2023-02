Eccellenza Campania/Girone A - L'Acerrana vola sulle ali di Spinola: l'argentino piega il Sant'Antonio Abate

La ventisettesima giornata del Girone A di Eccellenza va in archivio con la vittoria casalinga dell’Acerrana di Vincenzo Di Buono sul Sant’Antonio Abate di Mario Di Nola. Un successo che proietta il Toro a 40 punti in classifica, i giallorossi restano a quota 35 e a +5 sulla zona playout. La partita si sblocca poco dopo la mezz’ora di gioco con il solito Spinola che si ritaglia lo spazio per la conclusione. La sassata del numero dieci dal vertice destro dell’area di rigore è precisa e vincente, Manno deve soltanto raccogliere la sfera dalla porta. Nella prima parte della ripresa, gli ospiti riescono a trovare il pareggio. Un missile di Balzano dal limite si insacca all’angolino alla destra di Cappuccio. Al 76’ Spinola concede il bis. L’argentino, da posizione defilata, va in gol con un pallonetto che sorprende Manno fuori dai pali. Il punteggio non cambia ulteriormente, l’Acerrana al triplice fischio conquista la posta in palio e supera l’esame Sant’Antonio Abate con la doppia firma del suo uomo migliore.