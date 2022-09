Eccellenza Campania/Girone A - Il Real Forio riprende l'Acerrana: 2-2 all'Arcoleo

Un botta e risposta in un match ricco di ribaltoni e con ben quattro reti messe a segno. Malgrado una pioggia costante, al Centro Sportivo Arcoleo va in scena un incontro pirotecnico. L'Acerrana, reduce dalla pesante sconfitta esterna contro il Casoria, ospita il Real Forio, deciso a riscattare il passivo rimediato col Pompei. Sul suolo granata, però, non ci sono vincitori: al termine del match, il verdetto è un pareggio show.

Iniziata con qualche minuto di ritardo, la partita regala subito l'occasione agli isolani. Al 6' Pistola, da buona posizione, costringe il portiere di casa agli straordinari. La replica del Toro è timida, insistono i biancoverdi che si rendono pericolosi su un calcio piazzato al 19'. Nel momento migliore dei ragazzi di Monti, è la formazione di Di Buono a passare in vantaggio. Azione personale di Todisco che va via sulla fascia, si accentra e batte Iandoli con una conclusione precisa. Gli ospiti provano a reagire, ma i locali tengono a distanza gli avversari e vanno a riposo avanti nel parziale.

Ad avvio ripresa accade un po' di tutto. Al 52' il Real Forio riesce a guadagnarsi una colossale occasione, con un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara Giuseppe Pisano di Ercolano. Dal dischetto si presenta Sogliuzzo che spiazza l'estremo difensore e fissa l'1-1. Gioia momentanea per gli isolani che incassano la risposta dei granata: ci pensa Pisani, con una trasformazione dagli undici metri, a riportare l'Acerrana in vantaggio al 58'. I biancoverdi non ci stanno e, solo in pieno recupero, agguantano il 2-2 col timbro di Savio.

Nessun vincitore all'Arcoleo, la contesa va in archivio con la divisione della posta in palio. Il prossimo appuntamento per la squadra di Di Buono sarà sul campo della Montecalcio, mentre il Real Forio accoglierà il Napoli United.