Eccellenza Campania/Girone A - Doppietta di Abayian e il Pomigliano è corsaro contro l'Acerrana

Due squadre che esprimono un buon calcio si affrontano per la quindicesima giornata del Girone A di Eccellenza. L’Acerrana, che non è scesa in campo nello scorso weekend, torna a calpestare il manto verde: gli uomini di Vincenzo Di Buono affrontano il Pomigliano di Felice Rea. I padroni di casa sono al centro della classifica e puntano a ridurre il gap dalle avversarie, gli ospiti mirano a tenere la scia delle altre big in zona nobile.

Partita bloccata all’Arcoleo, le due squadre non riescono a dare vivacità alla manovra all’avvio. Ci provano i padroni di casa, con l’attacco affidato a Pisani jr., al solito Spilabotte e alle iniziative di Arrulo. Dall’altra parte c’è l’onnipresente Abayian, coadiuvato da Chironi e Ragosta. Soltanto al 35’ si sblocca la sfida con la rete del terminale offensivo ospite, abile a farsi trovare pronto all’appuntamento con la rete. Dopo un primo tempo equilibrato e spezzato dal guizzo di Abayian, nella ripresa c’è maggiore brio. Al 49’ buona azione dei padroni di casa sfiorano il pareggio con un tentativo che si spegne sul fondo. Imprecisione, minima ma evidente, anche al 55’ per la brigata di Di Buono che non trova lo specchio difeso da Torino. Si rinnova il duello tra l’attacco locale e la difesa di Rea: Spilabotte mira alla porta, l’estremo difensore neutralizza. Anche al 60’ il Toro impegna Torino con un calcio di punizione. Al 62’ è ancora Abayian a lasciare il segno sulla gara con la doppietta che vale la vittoria. Al 66’ tiro da fuori area da parte di Liberti: Munao risponde con l’intervento. Al 75’ si riporta in avanti l’Acerrana, ma la difesa del Pomigliano regge e non crolla: al triplice fischio, il Pomigliano batte l’Acerrana e si mette a -1 dalla vetta della classifica (in attesa dell’impegno dello Sporting Club Ercolanese di domani).

Il tabellino

Acerrana: Munao, Todisco, Ricci, Puzone, Taddeo, Borrelli, Carannante, Arrulo, Spilabotte, Pisani jr., Russo G. A disposizione: Giordano, Russo A., Suppa, Terracciano, Affinito, De Maria, Rinaldi, Vitale, Porcaro, Pisani D., D’Angelo, Panico, Pisani V., Romanelli, Arciello. Allenatore: Di Buono

Pomigliano: Torino, Rosolino, Festa, Campanile, Fiorillo, Liberti, Di Napoli, Chironi, Sessa, Abayian, Ragosta. A disposizione: Buonanno, Barbato, Erbaggio, Sepe, Massa, Rescigno, Miccichè, Aprea, Veneruso. Allenatore: Rea

Arbitro: Ibrahim Rashed di Imola

Marcatori: 35’ Abayian (P), 62’ Abayian (P)