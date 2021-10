Eccellenza Campania/GIrone A - L'Acerrana scivola in casa, la Palmese domina la ripresa e si impone all'Arcoleo

Un bottino che vale la testa della classifica. Il gruzzoletto conquistato all'Arcoleo spedisce la Palmese in cima alla graduatoria del Girone A di Eccellenza. Vittoria rossonera sul campo dell'Acerrana in una partita dai due volti e dove lo spettacolo sovrasta la tattica. Novanta minuti di dedizione, sacrificio e consapevolezza: al triplice fischio i granata incappano in un ko casalingo e restano ancorati alla griglia playout.

Eppure, bastano appena undici minuti di gioco alla formazione locale per sbloccare il risultato con Minicone. Il numero dieci approfitta dell'occasione e porta in vantaggio la squadra di casa all'11'. Gli ospiti ci credono e non escono dalla partita, progressivamente gli uomini di Pietropinto si avvicinano al pareggio e coronano l'obiettivo al 55' con la geometria di Guarro che trasforma una punizione dal limite. All'80', dopo una lunga fase di equilibrio, è Fusco a spezzare la stabilità e completare la rimonta per i rossoneri. Nel finale c'è l'affondo decisivo di Labriola che vale il tris e la vittoria esterna.

Sorride la Palmese che si assicura la quarta gioia nella competizione e si prende il trono del Girone A, il prossimo appuntamento riserverà il confronto interno col Città di Avellino. Il passo falso dovrà trovare un immediato riscatto da parte dell'Acerrana, attesa dall'impegno casalingo col Forza e Coraggio.