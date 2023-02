Eccellenza Campania/Girone A - L'Acerrana chiama, il Napoli United replica in extremis: Spinola e Gentile in gol

Nessun vincitore all’Arcoleo nella sfida valida per la venticinquesima giornata del Girone A di Eccellenza. L’Acerrana rallenta ancora la marcia del Napoli United: i granata restano distanti dalla zona playoff della classifica, mentre i Leoni scivolano in sesta posizione alle spalle dello Sporting Club Ercolanese, abile ad operare il sorpasso col successo in trasferta sul terreno da gioco del Real Forio. Il primo tempo finisce a reti bianche, grande equilibrio nella tana del Toro. Qualche spunto per gli ospiti, ma anche ottima opportunità per Pisani con un bolide respinto a fatica da Giordano. La stabilità regna altresì nel secondo tempo, al 76’ però Spinola sblocca con una sassata da posizione defilata che sorprende Giordano sul lato opposto. In pieno recupero arriva il pareggio degli uomini di Maradona jr.: pari di Gentile con un sinistro morbido da fuori area che termina all’incrocio. Il risultato finale all’Arcoleo è di 1-1, beffa per la brigata di Di Buono. Non mancano polemiche per alcune decisioni arbitrali, il team locale infatti gioca in dieci dal 63’ per l’espulsione di Arciello.

Il tabellino

Acerrana (3-5-2): Giordano, Puzone '03, Petrarca, Taddeo (54’ Spinola); Domenico Pisani (85’ Rinaldi), Di Zazzo '04 (59’ Carannante '04), Vitale (68’ Todisco), Gianpaolo Russo (59’ Arrulo), De Angelis; Vincenzo Pisani, Arciello. A disposizione: Antonio Russo '03, Affinito '03, Borrelli, Befi. Allenatore: Vincenzo Di Buono

Napoli United (4-3-2-1): D. Giordano, Scognamiglio, Diakhaby (70’ Gioielli), Akrapovic, Gentile; Ciranna, Baumwollspinner, Barone Lumaga (62’ Pelliccia, 86’ Guadagni); Accietto, Arario (80’ G. Giordano); Renelus (73’ Carissimi). A disposizione: Radano, Langella, Somma, Oliva. Allenatore: Diego Armando Maradona jr.

Arbitro: Christian De Angelis di Nocera Inferiore

Marcatori: 76’ Spinola (A), 91’ Gentile (NU)

Ammoniti: Vitale e Petrarca (A); Ciranna ed Akrapovic (NU)

Espulsi: 63’ Arciello (A), allenatore Vincenzo Di Buono e collaboratore tecnico Giovanni Marzano (A) per proteste