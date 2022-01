Eccellenza Campania/Girone A - Ko Acerrana all'Arcoleo: il Montemiletto si impone col poker

Una sconfitta che brucia, ma che non deve ridimensionare gli obiettivi dell'Acerrana. Brutto ko al Centro Sportivo Arcoleo per il Toro che crolla sotto i colpi del Montemiletto. Partita pazzesca a via Metauro, non mancano le emozioni e il risultato finale è di 2-4 per gli ospiti. Le ambizioni dei granata di poter blindare il primato, almeno per qualche giorno, vengono infrante dalla maiuscola prova offerta dai gialloverdi.

È subito un botta e risposta all'Arcoleo tra le due formazioni. Partenza migliore per gli irpini che passano in vantaggio al 13' col sigillo di D'Acierno. La reazione dei padroni di casa è immediato, ci pensa bomber Longo a ristabilire la parità dopo cinque giri di cronometro dal momentaneo svantaggio. Il primo tempo, tra fiammate offensive e giocate personali, va in archivio sul punteggio di 1-1. L'avvio di ripresa è di marca granata, al 56' Longo timbra la doppietta e rimonta. Sembra una partita recuperata e ormai in discesa, malgrado l'equilibrio sostanziale. La gioia dell'Acerrana è interrotta dal guizzo di Canavese al 65' che vale il nuovo pareggio. Si scatenano gli ospiti e al 74' Grande segna il tris e completa la controrimonta. Nel finale c'è gioia anche per Ireba che fissa il poker definitivo.

Un passo falso che nega il sorriso al Toro, una giornata storta che dovrà essere archiviata immediatamente: i partenopei, nel prossimo turno, affronteranno la Virtus Avellino in trasferta. Per il Montemiletto, invece, arrivano tre punti chiave per il sogno playoff. Gli irpini dovranno proiettarsi alla sfida interna contro il Città di Avellino.