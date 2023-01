Eccellenza Campania/Girone A - L'Acerrana completa la rimonta contro la Montecalcio: Borrelli e Vitale ribaltano Di Lorenzo

Successo in rimonta per l'Acerrana nella sfida casalinga contro la Montecalcio valida per la ventiduesima giornata del Girone A di Eccellenza. Una vittoria preziosa per il Toro che supera l'Atletico Calcio in classifica, si porta all'ottava posizione e punta ad ottenere una striscia di risultati utili di fila per accorciare sulla zona nobile. Resta in ultima posizione la squadra flegrea che, tuttavia, mostra ottime qualità dopo il mercato di dicembre. Subito in vantaggio gli ospiti al 12' con Di Lorenzo che raccoglie una corta respinta in area e sblocca la sfida battendo Giordano. La reazione dei granata non si fa attendere, al 33' pareggio di Borrelli che finalizza un suggerimento di Pisani e di testa supera Santangelo da pochi passi. Il timbro che decide la partita arriva ad inizio seconda frazione, è Vitale a siglare il gol-vittoria all'Arcoleo. Al 52' verticalizzazione del solito Spinola per il compagno che, in piena area, deposita alle spalle del portiere con una botta sul primo palo. Sorride Di Buono al triplice fischio, per Micallo arrivano risposte importanti ma è da annotare la sedicesima sconfitta nella competizione.