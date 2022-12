Eccellenza Campania/Girone A - All'Acerrana basta Pisani jr.: Massa Lubrense ko all'Arcoleo

Ultima giornata della fase d’andata, nel Girone A di Eccellenza spicca il testa a testa tra l’Acerrana e il Massa Lubrense. Le due squadre hanno ambizioni differenti di classifica: il Toro aspira alla zona alta della classifica, dando continuità al successo in esterna sul campo del Givova Capri Anacapri nell’infrasettimanale. I nerazzurri, dopo il pesante ko interno contro il Pompei, arriva all’Arcoleo con l’intenzione di conquistare un risultato utile in chiave salvezza. Il team di Vincenzo Di Buono prova a fare la gara che, nonostante la disparità tecnica e l’esperienza, resta equilibrata per larghi tratti. Dall’altra parte, il gruppo di Pasquale Aiello studia la situazione e prova a colpire di rimessa. Soltanto nel finale di primo tempo si sblocca la sfida con il guizzo vincente del giovane attaccante Pisani jr. che trova il bersaglio allo scadere della frazione iniziale. Nel corso del secondo tempo, lo spartito non cambia e di conseguenza anche il risultato resta immutato: al triplice fischio, l’Acerrana raccoglie l’intera posta in palio davanti al pubblico amico e resta in scia - seppur distante quattro lunghezze - dalla zona playoff. Per il Massa Lubrense si concretizza la decima sconfitta in campionato, restando così al terzultimo posto e col rischio di essere scavalcato dal Givova Capri Anacapri. Il prossimo turno per i granata sarà in casa contro il Villa Literno, i costieri sfideranno il Napoli United in trasferta.