Eccellenza Campania/Girone A - L'Arcoleo è inviolabile, l'Acerrana cala il tris alla Maddalonese

Al Centro Sportivo Arcoleo non si passa, la tana del Toro è inviolabile. L'Acerrana di Vincenzo Di Buono regola la pratica Maddalonese nel match valido per la nona giornata del Girone A di Eccellenza. La squadra di Pasquale Bovienzo è spazzata via dalla furia dei padroni di casa, in una gara di marca tutta granata. Tre punti chiave per la compagine napoletana che si avvicina alla zona alta della graduatoria e conferma di essere in crescita. Partita che si mette subito sul giusto binario con Vitale che sblocca il risultato dopo undici giri di lancette. La rete manda in tilt i casertani che non riescono a reagire e subiscono il raddoppio: ci pensa Carannante a fissare il 2-0 dopo 18' di gioco. La frazione iniziale va in scena su ritmi incredibili e con l'intensità alta. Nel finale di primo tempo, è Guglielmo ad accorciare e riaprire la contesa con un calcio di rigore ben trasformato. Anche nel corso della ripresa, le due squadre si affrontano senza esclusioni di colpi. La Maddalonese cerca di ristabilire la parità, ma l'Acerrana regge e va in gol ancora una volta con Affinito al 65'. Da segnalare l'espulsione proprio di Guglielmo qualche secondo dopo, l'episodio taglia le gambe ai ragazzi di Bovienzo che escono sconfitti dalla trasferta. Tre punti chiave per la compagine di Di Buono che si rilancia in classifica.

Il tabellino

Acerrana: Munao, Todisco, Affinito, Vitale, Taddeo, Terracciano, Russo, Porcaro, Pisani V., Pisani jr., Carannante. A disposizione: Giordano, Suppa, Borrelli, Puzone, Piccolo, Fischetti, Spilabotte, D'Addio, Romanelli. Allenatore: Di Buono

Maddalonese: Cerreto, Percope, De Siena, Solpietro, Della Ventura, Della Monica, Tansella, Balzano, Pirone, Fibiano, Guglielmo. Allenatore: Bovienzo

Arbitro: Christian De Angelis di Nocera Inferiore

Marcatori: 11' Vitale (A), 18' Carannante (A), 39' rig. Guglielmo (M), 65' Affinito (A)