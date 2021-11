Eccellenza Campania/Girone A - Labriola e Longo fanno volare l'Acerrana: Lioni sconfitto all'Arcoleo

Successo convincente, tre punti preziosi. L'Acerrana fa valere il fattore campo e all'Arcoleo condanna la Polisportiva Lioni alla sconfitta. Bastano due reti alla squadra granata per regolare la pratica e archiviare la partita con una vittoria. L'intera posta in palio consente al Toro di salire ancora in classifica e piazzarsi nel gruppone delle terze (in attesa del match dell'Audax Cervinara sul campo della capolista Palmese).

Hurrà che vale doppio per la brigata partenopea che, nel fortino interno, ha affrontato una squadra distante una sola lunghezza in graduatoria. Il bottino strappato permettono al sodalizio del presidente Giuseppe Trinchillo di scalare ulteriormente posizioni e allontanarsi dagli avversari odierni. Eppure, l'arcigna e ostica gara è stata sbloccata soltanto nel corso della ripresa da un uno-due micidiale.

Il primo tempo dell'Arcoleo si è chiuso senza reti, bisogna attendere l'ora di gioco per apprezzare una giocata concreta. Il risultato muta al 60' con Labriola che approfitta dell'opportunità creatasi per siglare il vantaggio e portare avanti i suoi. Il gol mette in ginocchio gli irpini che subiscono anche il raddoppio di Longo, lesto e abile nel farsi trovare pronto al momento giusto. Due timbri che consentono all'Acerrana di affacciarsi in zona playoff.

I granata, nel prossimo turno di campionato, saranno attesi dalla trasferta sul rettangolo verde dell'Audax Cervinara. Per la Polisportiva Lioni sarà fondamentale rifarsi contro il Città di Avellino.