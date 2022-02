Eccellenza Campania/Girone A - Successo all'inglese del Grotta all'Arcoleo: Acerrana ancora ko in casa

Tre partite senza successo, ancora un ko casalingo. Per l'Acerrana non è un periodo esaltante. Alla sconfitta interna col Montemiletto e al pareggio senza reti in quel di Avellino contro la Virtus è seguita la disfatta tra le mura amiche dell'Arcoleo col Grotta. Una prestazione non convincente e un passo falso che consente agli avversari odierni di acciuffare il Toro in graduatoria al secondo posto.

Tuttavia, i granata potrebbero subire un altro sorpasso. La Virtus Avellino, infatti, è a una sola lunghezza di distanza e domani sarà attesa dal derby in esterna col Città di Avellino. Una situazione che, dunque, potrebbe variare nell'arco di poche ore. In agguato c'è altresì l'Audax Cervinara, con due partite in meno e decisa a rimontare. Esultano, nel contempo, i giallorossi che scalano posizioni e sognano in grande.

Vittoria all'inglese per il Grotta che si impone con due lampi. Al 28' ci pensa Della Valle a sbloccare il risultato con un guizzo che vale il vantaggio. L'Acerrana cerca di ristabilire la parità, ma nel finale arriva la doccia fredda con Aquino: al 93' il calciatore ospite raddoppia e regala i tre punti al suo gruppo. Si ferma ancora la formazione partenopea che non riesce a ritrovare il sorriso e l'hurrà.

C'è bisogno di resettare, archiviare quanto accaduto nelle ultime giornate e ripartire. Il prossimo turno del Girone A di Eccellenza riserverà il confronto in trasferta con la capolista Palmese per il Toro. Occasione ghiotta per accorciare sui rossoneri, ormai consolidati in vetta alla classifica. Per i giallorossi, invece, ci sarà il testa a testa nel fortino locale con il Città di Avellino.