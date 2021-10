Eccellenza Campania/Girone A - Poker dell'Acerrana sul Forza e Coraggio

Un dominio totale dell'Acerrana al Centro Sportivo Arcoleo, demolito il Forza e Coraggio con un perentorio 4-1. I granata, archiviata la sconfitta contro la Palmese nel corso della giornata precedente, surclassano i sanniti in quello che è un vero e proprio scontro in chiave salvezza. I partenopei salgono in classifica, mentre i giallorossi restano impigliati nella parte bassa della graduatoria e sono chiamati a reagire.

Il match è a senso unico in quel di Acerra, i padroni di casa infliggono agli ospiti una dura lezione. La sfida è in discesa per la compagine locale che passa con il guizzo di Labriola poco dopo il quarto d'ora di gioco. Ci pensa Minicone, quattro minuti dopo, a centrare il raddoppio. Trascorsa la mezz'ora è Cafaro a lasciare il segno con l'acuto vincente che vale il tris e la distanza nel punteggio. Chiude i conti Longo al 35' con il poker. I beneventani provano a rientrare in gara con la rete di Diallo, ma il sigillo serve solo per le statistiche.

L'Acerrana sarà attesa dalla trasferta sul campo del Città di Avellino nel prossimo turno in programma. Per il Forza e Coraggio ci sarà l'impegno interno contro la Virtus Campania, scottata dalla sconfitta casalinga contro il Pomigliano.