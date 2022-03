Eccellenza Campania - Il punto sul Girone A: Acerrana col poker sul Città di Avellino. Virtus Campania, è 0-0 con la Forza e Coraggio

Sono andati in archivio gli anticipi della ventunesima giornata del Girone A di Eccellenza. Non solo la vittoria del Pomigliano nel derby sul campo dell'Ottaviano, ci sono da segnalare anche le sfide dell'Acerrana e della Virtus Campania. Granata impegnati dall'esame Città di Avellino allo Stadio Arcoleo, team di Ponticelli chiamato ad opporsi alla Forza e Coraggio tra le mura amiche.

La squadra di Acerra, dopo aver vissuto un periodo altalenante, cerca il risultato pieno davanti al pubblico amico. Il primo tempo, però, mette ancora in evidenza il calo psicofisico della compagine locale. Gli irpini, dopo un quarto d'ora di gioco, passano in vantaggio col sussulto di D'Anna che vale lo 0-1. Le resistenze ospiti sono efficaci e i padroni di casa faticano a trovare il varco vincente per ristabilire l'equilibrio. Nella ripresa è tutto un altro Toro. Al 46' Longo si fa trovare pronto all'appuntamento per il pareggio. Dopo l'ora di gioco si scatena Minicone che sale in cattedra. Il calciatore granata prima sigla la rete della rimonta al 61', poi si ripete dieci giri di cronometro dopo per il tris. A cinque minuti dal 90', invece, ci pensa Labriola a chiudere definitivamente i conti. Nel recupero, Cacciottolo rende meno largo il passivo con la firma del 4-2 definitivo.

Finisce senza reti la gara disputata tra la Virtus Campania e la Forza e Coraggio. Un risultato che fa sorridere soprattutto la formazione sannita che strappa un punto fondamentale per la rincorsa salvezza. I giallorossi, infatti, restano penultimi in classifica ma si mettono a una sola lunghezza di distanza dall'Ottaviano. La truppa di Guglielmo Tudisco crea diverse occasioni, senza riuscire a capitalizzare e mettere seriamente in difficoltà il gruppo di Ponticelli. Biancorossi che impattano ancora e non trovano la via della vittoria davanti al pubblico amico. Al triplice fischio è 0-0. I locali restano in zona playout e subiscono il sorpasso del Pomigliano.

Il prossimo turno riserverà la trasferta contro il Lioni per l'Acerrana, mentre la Virtus Campania affronterà l'Ottaviano in casa.