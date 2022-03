Eccellenza Campania/Girone A - Russolillo e Arciello trascinano l'Audax Cervinara: tonfo casalingo per l'Acerrana

Tonfo interno all'Arcoleo, l'Acerrana esce sconfitta dal confronto con l'Audax Cervinara e il guizzo in esterna dei biancazzurri rimanda i festeggiamenti della Palmese. Cinque reti, una partita combattuta fino al termine e un risultato che premia la brigata ospite. Nulla da fare per la compagine granata che viene agganciata in classifica dal Grotta e scivola alle spalle del Lions Montemiletto.

Il primo affondo è l'imbucata di Longo per Minicone, la difesa si oppone: sulla ribattuta arriva Russo ma l'estremo difensore intercetta la sfera. Sul capovolgimento di fronte Russolillo raccoglie una respinta del portiere sul destro potente di Arciello e insacca con un colpo di testa perfetto. Il pareggio dei locali è immediato, ci pensa il destro di Longo: il direttore di gara invalida la giocata per posizione di offside.

L'Audax ci prova ancora. Russolillo scodella per Arciello che si fa disinnescare la conclusione da D'Inverno: sul pallone si avventa Cioffi che fallisce l'incornata ravvicinata. Il Toro cerca di alzare il baricentro e costruire manovre interessanti, ma nella ripresa c'è il raddoppio dei biancazzurri con Arciello che sfrutta il traversone basso di Lupoli e infila nel sacco. Il tris si concretizza poco più tardi con Russolillo che supera D'Inverno e segna a porta vuota.

L'Acerrana rientra in partita con Longo che riceve da una sventagliata dalla sinistra, controlla di petto e batte De Vanno con un tiro preciso dall'interno dell'area. Poco più tardi si rinnova l'asse offensivo e Pisani, come il collega in precedenza, riduce le distanze col 2-3. È il punteggio definitivo che matura all'Arcoleo, i granata crollano in casa contro gli irpini.