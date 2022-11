Eccellenza Campania/Girone A - Passo falso dell'Acerrana all'Arcoleo: vittoria all'inglese per l'Albanova

Sconfitta casalinga per l'Acerrana di Vincenzo Di Buono, all'Arcoleo passa l'Albanova di Andrea Ciaramella con due reti nel primo tempo. Successo all'inglese per la compagine casertana che aggancia il Pompei al secondo posto, in attesa del completamento del programma. Per il Toro, invece, è l'occasione mancata di avvicinarsi alla zona nobile della classifica. Ospiti all'attacco già all'avvio, con De Rosa che ci prova dopo otto giri di lancette e al 24' al termine di una bella azione corale. La rete del vantaggio ospite arriva al 36': cross teso e preciso di Cestrone dalla sinistra, sul primo palo Grezio anticipa tutti e di sinistro fa 0-1. De Rosa si rende ancora pericoloso al 43', passano due minuti e l'Albanova raddoppia con un bolide da distanza ravvicinata di Cestrone. Nella ripresa, i biancazzurri gestiscono mentre i granata non riescono a rendersi insidiosi: poco o nulla in zona offensiva per la formazione di casa. Nel finale, da segnalare l'espulsione di Terracciano.

Il tabellino

Acerrana: Giordano, Todisco, Ricci (75' Vitale), Puzone (20' Affinito), Taddeo, Terracciano, Carannante Esposito, Porcaro (56' Di Micco), Pisani (73' Romanelli), Spilabotte, Russo. A disposizione: Mascolo, Suppa, Fischetti, Panico, Borrelli. Allenatore: Di Buono

Albanova: Vivace, Sparano, Sieno, Pontillo, Tommasini, De Miranda, Negro (71' Granato), De Rosa (88' Bouraoui), Grezio, Cestrone (75' Gallardo), Falco (33' Damiano, 91' Zavarone). A disposizione: Ferraro, Minutella, Accietto, Corbisiero. Allenatore: Ciaramella

Arbitro: Diomaiuta di Salerno

Marcatori: 36' Grezio, 45' Cestrone

Ammoniti: Vitale, Russo (AC); Pontillo, De Rosa, Negro (AL)

Espulso: Terracciano (AC) al 90'