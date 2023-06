Galesio, stagione top con Pompei ed Ercolanese: accordo con una squadra di Serie D

Una sola stagione vissuta nel Girone A di Eccellenza Campania e il saluto ormai prossimo al territorio napoletano. L’avventura di Luis Fabian Galesio, attaccante argentino con grande esperienza nelle categorie superiori, continuerà con la maglia de L’Aquila. Il club, che parteciperà alla Serie D 2023/24, ufficializzerà a breve il classe 1993. L’ultima annata del bomber sudamericano è stata importante, in termini realizzativi. Prima parte di stagione vissuta con la casacca del Pompei del presidente Mango, seconda fase di campionato in forza all’Ercolanese del patron Raiano: ventidue gol in campionato (miglior capocannoniere del Girone A, ndr), quattro in Coppa e prestazioni dall’alto rendimento. L’impegno calcistico con la maglia granata si è concluso con l’eliminazione dalla semifinale playoff nazionale contro il Siracusa. Il futuro invece sarà in terra abruzzese, con la chiamata de L’Aquila che permetterà a Galesio di ritrovare il palcoscenico della Serie D: accordo raggiunto, si attende soltanto l’annuncio.