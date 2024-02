La squadra dell'ex Napoli si impone 4-0 nel derby e vola al primo posto

Una classifica rivoluzionata dopo l'esclusione della Real Aversa dal campionato e l'occasione di portarsi in vetta. Il Pompei dell'ex Napoli Gennaro Scarlato supera l'Ercolanese nel derby degli scavi e, con due gare in più rispetto all'Acerrana, conquista momentaneamente la prima posizione. Poker dei rossoblù che dominano per novanta minuti e si assicurano il bottino pieno allo stadio Solaro. Malafronte e compagni prendono il centro del ring sin dai primi minuti e al 18' è proprio il capitano a colpire una traversa. Al 26' il Pompei passa: combinazione al limite dell'area Simonetti-Malafronte, il numero nove serve al compagno l'assist di prima intenzione e l'ex Ischia batte il portiere in uscita con un tocco vellutato. I padroni di casa sono tramortiti e al 36' gli ospiti raddoppiano: angolo di Simonetti, spizzata di Di Paola sul primo palo e dall'altra parte Velotti insacca da pochi passi. Nella ripresa, pronti via e al 47' i rossoblù capitalizzano ancora al meglio un corner battuto da Simonetti: stavolta è Balzano a irrompere in area e gonfiare la rete con un'incornata precisa. La squadra di Scarlato controlla agevolmente il gioco e sfiora più volte la quarta rete, che arriva all'81': Malafronte trova l'incrocio più lontano con un destro al volo che vale lo 0-4.

Il tabellino

Ercolanese: Santino, Sparano, Follera, Rega, Amoriello (49' Amendola), Volpicelli (79' Esposito), Rinaldi, Della Corte, Mbaba (62' Salierno), Mosca, Raiola. A disp.: Munao, Mottola, Minicone, Matteo, Castaldi, Avolio. All.: Squillante

FC Pompei: D'Agostino, Balzano, Velotti, Di Girolamo (79' Riccio), Tomolillo, Tarascio (75' Marzano), Liccardo (58' Baumwollspinner), Casillo (75' Marasco), Di Paola (69' Matute), Malafronte, Simonetti. A disp.: Mele, Avella, Arrivoli, Del Prete. All.: Scarlato

Arbitro: Aprile di Caserta

Marcatori: 26' Simonetti, 36' Velotti, 47' Balzano, 81' Malafronte

Ammoniti: Mbaba, Volpicelli, Sparano (E)