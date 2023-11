Ancora una rinuncia e quinta sconfitta a tavolino: drammatica situazione per il club napoletano

Altra rinuncia per il Casoria ed esclusione dal campionato di Eccellenza che sembra strada sempre più certa. Come accaduto con Afragolese e Acerrana, a cui hanno fatto seguito la gara durata due minuti contro il Pomigliano e la sfida fantasma con il Montecalcio a causa dell’assenza di linee tracciate sul campo, anche contro il Nola non si è giocata la partita in programma al San Mauro. Alle quattro sconfitte a tavolino precedenti, dunque, se ne aggiunge un’altra. I bianconeri di mister Luigi Sanchez, giunti regolarmente allo stadio, hanno atteso i canonici 45’ assieme alla terna arbitrale e sono tornati a casa con la vittoria per 0-3. La nota degli ospiti: “Trascorsi i 45 minuti da regolamento, vista l'assenza della squadra locale, l'arbitro ha decretato la fine della partita”.

Il campionato del Casoria d’altra parte si è interrotto alla terza giornata, con la sconfitta di misura sul terreno di gioco della Puteolana. Poi cinque sconfitte a tavolino e tre goleade subite: 8-0 dalla Real Aversa, 6-0 dal Quarto Afrograd e 23-0 dalla Mariglianese. Proprio il match del Caduti di Brema di Barra della scorsa settimana aveva attirato maggiormente l’attenzione sulla situazione del Casoria, in profonda crisi societaria e con una squadra ormai rimaneggiata. Tanti giovanissimi mandati in campo contro i biancazzurri e usciti sconfitti pesantemente dall’incontro. Si attende il comunicato del Giudice Sportivo per stabilire il destino del club e gli sviluppi del torneo.

Cosa dice l’articolo 53 delle NOIF - Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

