I tifosi dicono basta, la squadra non gioca: quarta rinuncia ed esclusione? Ecco quando ci sarà la decisione

Un’altra domenica di cronaca, non sportiva, dallo stadio San Mauro di Casoria. Dovrebbe arrivare la parola fine al disastroso progetto de “La Rinascita”. La partita con il Castel Volturno non si è giocata, per quel che resta del club viola si sarebbe registrata la quarta rinuncia in campionato e, di conseguenza, l’esclusione dal campionato di Eccellenza. Una vera e propria protesta da parte dei tifosi, all’esterno del terreno di gioco, per mettere un punto alla bruttissima pagina che ha accompagnato la gloriosa piazza negli ultimi mesi. La città, già nelle scorse ore, aveva fatto circolare sui social una locandina che recitava: “Domenica 26 novembre ore 9.30 ti aspettiamo allo stadio San Mauro. Mandiamoli via per far rinascere il calcio a Casoria. Non mancare, serve l’aiuto di tutti! Non mancare perché Casoria siamo noi”. Detto, fatto. La tifoseria viola si è mobilitata e ha deciso di interrompere la farsa che ha preso corpo nelle scorse settimane. Giovanissimi, tra svincolati ed altri che non sarebbero mai stati realmente tesserati, mandati allo sbaraglio senza alcun allenamento durante la settimana e guidati da un genitore in panchina. Goleade per gli avversari, risultati clamorosi e sconfitte a tavolino (sei in totale): il cammino della squadra si è fermato il 23 settembre, poi due mesi di totale cattiva gestione e di una situazione diventata drammatica. Con il Castel Volturno, regolarmente al San Mauro per svolgere il suo impegno, dovrebbe arrivare quindi la quarta rinuncia che ha un solo significato: esclusione dalla massima competizione regionale (per il regolamento clicca qui). Il pre-match è stato animato con i supporters locali che hanno protestato, anche alla presenza delle forze dell’ordine. Avvenuto il consueto riconoscimento per i calciatori biancazzurri, al termine dei canonici quarantacinque minuti c’è stato il “triplice fischio” del direttore di gara. Il Casoria dovrebbe essere dunque fuori dal torneo di Eccellenza e la classifica potrebbe subire una sostanziale modifica. Secondo l’articolo 54 delle NOIF “qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa”. Si attenderà il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo per fare chiarezza in merito: la nota sarà pubblicata giovedì 30 novembre, nel tardo pomeriggio.