Casoria Calcio 2023, il presidente Cristiano: "Sarà un progetto ambizioso e valido"

Un nuovo progetto calcistico in Eccellenza, inizia il corso del Casoria Calcio 2023. Il presidente Ciro Cristiano, intervenuto nella conferenza stampa in programma questa mattina, ha illustrato le ambizioni e le intenzioni della società: “Spero che il nostro progetto, che parte da quest’anno, sia differente dagli altri. Cercheremo di fare un Casoria diverso, che riesca a raggruppare tutta la città e a creare un’unica e sola famiglia. Questo è il nostro progetto, molto ambizioso e imprenditoriale. Cercheremo di fare squadra e di fare un buon lavoro. Dino Nardiello sarà il direttore sportivo che mi affiancherà. La mascotte della fenice? È una nuova idea, rinasce dalle ceneri. Credo nei sogni, nelle persone e nei progetti. Sono una persona molto dinamica, credo tanto in quello che faccio. Il calcio deve essere condivisione e consolidamento, faccio un appello a tutta la città di Casoria: dobbiamo divertirci ed essere un’unica squadra. Quando è partito tutto? Circa dieci mesi fa, quando decidemmo di entrare a far parte del mondo del calcio. Non parliamo di passato, iniziamo oggi e pensiamo di percorrere la nostra strada. Spero di fare tante cose belle qui e che ci sarà un seguito allo stadio. Cercheremo di portare avanti iniziative per coinvolgere anche i più piccoli ad avvicinarsi al Casoria. Abbiamo un progetto molto ambizioso e valido. Spero di portare questa piazza in alto, con l’obiettivo di coinvolgere tutti e divertirci. Posso dire di aver già trovato l’accordo con il nuovo allenatore e con qualche giocatore. Stiamo cercando di formare una bella squadra”.

Parola anche per il direttore sportivo Dino Nardiello: “Voglio ringraziare il presidente per l’opportunità che mi ha dato. Sono stati dieci mesi importanti, la sua passione mi ha convinto a stargli vicino. Da quando ci siamo conosciuti, si è avvicinato sempre di più al calcio. Sono qui per far sì che il sogno del presidente si avveri. Sarà un percorso pieno di insidie, sappiamo che non sarà facile. Il presidente vola basso, non mette paletti e mi sta dando la possibilità di potermi divertire. Sto cercando di fare le cose nel migliore dei modi, come squadra faremo la nostra bella figura. Non sarà una squadra dove avremo calciatori dai numeri enormi, ma ci saranno giocatori veri che suderanno la maglia e capiranno i sacrifici della società. Da collaboratore guardo gli interessi del presidente, il nostro è un mondo particolare: non prometto nulla, sono casoriano di adozione. Dico al mio presidente di aver tranquillità e fiducia. Faccio i complimenti alla squadra e al mister per la scorsa annata, hanno fatto un lavoro straordinario. Cercheremo di agganciare quanto di buono fatto dall’altro Casoria, è stato fatto un grandissimo cammino. In questo progetto porteremo la passione del presidente, il mio lavoro e quello dello staff. Ripeto, non faccio promesse e non parlo di obiettivi, quello lo farà il campo. Chiedo alla città di starci vicino. Campagna acquisti? Il presidente non mi ha messo barriere, in questi dieci mesi è stato fatto un lavoro certosino. Gironi? Non ho preferenze, stanno nascendo grandi squadre altrove, ma i campionati li vincono allenatori seri e calciatori che sudano la maglia”.