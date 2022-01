Eccellenza Campania - Ulteriore posticipo del calendario: svelata la data del ritorno in campo

Novità ulteriore per lo scenario calcistico campano. Il Comitato Regionale, dopo le recenti notizie provenienti dai club dilettantistici, ha disposto un nuovo slittamento per il calendario di Eccellenza. I Gironi A, B e C non torneranno in campo il prossimo weekend, ma dovranno stare ancora fermi e rimandare il debutto ufficiale col nuovo anno solare. La Lega Nazionale Dilettanti della Campania, viste le numerose positività al Covid nelle squadre, ha deliberato per un posticipo al 23 gennaio. Dunque, l'Eccellenza tornerà in campo assieme alla Serie C e alla Promozione:

"Il C.R. Campania

- visto che piu? Societa? partecipanti al Campionato di Eccellenza 2021/2022, hanno comunicato la positivita? al COVID – 19 di propri tesserati, quindi l’impossibilita? oggettiva a disputare gare nella giornata del 15 / 16 gennaio 2022, alla luce dell’attuale protocollo e Circolare del C.R. Campania;

- considerato che il D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, prevede che dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, lo sport di squadra e di contatto e? consentito solo a coloro i quali sono in possesso del Green Pass rafforzato;

- considerato che per il Campionato di Eccellenza era stato disposto il rinvio delle gare del secondo turno di ritorno (8/9 gennaio 2022) a data da destinarsi, anche perche? l’eventuale slittamento avrebbe comportato il mancato allineamento (alternanze/contemporaneita?) con i Campionati, dalla Promozione alla Terza categoria, compresa l’attivita? giovanile;

- preso atto della nota del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC di sospensione sull’intero territorio nazionale di tutte le attivita? (escluso gli allenamenti) fino al 30 gennaio 2022;

tanto premesso delibera

- lo slittamento delle gare del Campionato di Eccellenza, con ripresa il 23 gennaio 2022 dal secondo turno di ritorno (gare in precedenza programmate per l’8/9 gennaio 2022);

- lo slittamento dei Campionati di Settore Giovanile Regionali e Provinciali (Under 18, Under 17 e Under 15) e relativi Tornei (Under 16 e Under 14), con ripresa il 6 febbraio 2022;

- la Coppa Italia di Eccellenza – fase regionale continuera? regolarmente come da programma, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale (andata il 19 gennaio 2022 e ritorno il 26 gennaio 2022). Le quattro societa? impegnate nelle gare di semifinale riposeranno nel turno del 22 / 23 gennaio 2022 e le due perdenti le gare di semifinale recupereranno il turno innanzi indicato il 6 febbraio 2022, data prevista per la disputa della gara di finale regionale della Coppa Italia Dilettanti;

- i recuperi delle gare di Campionato LND (sia di Calcio a Undici maschile e femminile, sia di Calcio a Cinque) saranno svolti nelle date pubblicate sul presente Comunicato Ufficiale o dell’attivita? di riferimento.

Le societa? potranno continuare ad allenarsi (sia quelle dilettantistiche, sia quelle SGS, in esse comprese anche quelle che svolgono la sola attivita? di base), nel rispetto del Protocollo Covid-19 della FIGC e del D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021".