Il Pomigliano ferma l'Afragolese, Savoia acciuffato dal Quarto Afrograd in extremis. Passo falso per il Sant'Antonio Abate

Si chiude la terza giornata del campionato di Eccellenza. Nelle partite in programma questo pomeriggio, l’Afragolese non va oltre lo 0-0 contro il Pomigliano allo stadio Luigi Moccia. La squadra di Franco Fabiano preme alla ricerca del gol in una gara quasi a senso unico, D’Aquino compie più di qualche intervento prodigioso, regalando il secondo pareggio a mister Antonio Di Nardo. I rossoblù mancano l’appuntamento con la terza vittoria consecutiva e, di conseguenza, non c’è l’aggancio all’Acerrana (0-5 sul campo del Rione Terra) in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza. Il prossimo impegno per Liguori e compagni sarà nella tana del Casoria, mentre i granata ospiteranno il Castel Volturno (1-1 nel derby contro l’Albanova).

Botta e risposta tra Savoia e Quarto Afrograd nella sfida disputata allo stadio Papa di Cardito. Biancoscudati avanti nel punteggio già al 7’ del primo tempo. Super azione sulla destra di Iadelisi che arriva sul fondo e pennella al centro, Reda anticipa tutti e supera Mola. Il pareggio degli ospiti si registra nelle battute conclusive dell’incontro. Delgado, con una conclusione dai trenta metri, fulmina Bellarosa e fa 1-1. Savoia a quota quattro punti in classifica e con la delicata trasferta sul terreno di gioco del Montecalcio da affrontare nel prossimo weekend. Il Quarto Afrograd si assicura il secondo pareggio in campionato e pensa già al confronto con il Rione Terra.

Per il Sant’Antonio Abate è una domenica amarissima. La compagine allenata da Fabrizio Daghio inciampa, il Salernum Baronissi festeggia allo stadio Comunale di Santa Maria la Carità. Al 36’ i giallorossi sbagliano un calcio di rigore, nel recupero della seconda frazione il guizzo di Salvato vale i tre punti. La quarta giornata del torneo riserverà un cliente scomodo a Colantuono e soci:il Sant’Antonio Abate dovrà far visita alla capolista Sarnese.