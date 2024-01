La capolista è incontenibile: vince e vola a +9. Stop per l'ex Napoli

La capolista non sbaglia, l’inseguitrice perde lo scontro diretto con la terza della classe e la distanza in classifica aumenta. Cambia ancora la situazione nel Girone A di Eccellenza al triplice fischio della ventesima giornata, con la prima forza del torneo che sfrutta la gara interna e allunga sulla concorrenza. L’Acerrana supera il Rione Terra all’Arcoleo e consolida ulteriormente la posizione in vetta: il gol di Lepre al 38’ con un tocco al volo su assist di Ndiaye e il sigillo di Esposito al 78’ consegnano i tre punti a Giovanni Sannazzaro. Quindici vittorie in diciannove partite, il Toro non fallisce e sale a +9 sul Pompei, attualmente sul secondo gradino del podio. Mercoledì deludente per i rossoblù dell’ex Napoli Gennaro Scarlato, sconfitti allo Sporting Club dal Nola: i bianconeri, con una doppietta di Esposito in sei minuti, si assicurano i tre punti e si portano a meno due dagli avversari. Resta a riposo la Puteolana, lotta aperta invece per la quinta piazza, con il Montecalcio che supera l’Ercolanese e l’Afragolese che tiene passo con il blitz nel fortino del Pomigliano. Il Castel Volturno si prende il derby casertano con l’Albanova, tonfo esterno del Savoia contro il Quarto Afrograd. Sorride il Real Forio con il successo sul rettangolo verde della Real Aversa, pari tra Mariglianese e Givova Capri Anacapri.

Risultati e marcatori

Acerrana-Rione Terra 2-0, 38’ Lepre (A), 78’ Esposito (A)

Nola-Pompei 2-0, 66’ Esposito (N), 72’ Esposito (N)

Albanova-Castel Volturno 0-1, 49’ Auriemma (CV)

Mariglianese-Givova Capri Anacapri 1-1, 29’ rig. Arario (M), 75’ Giliberti (GCA)

Montecalcio-Ercolanese 2-0, 28’ Di Lorenzo (M), 97’ Ioio (M)

Pomigliano-Afragolese 0-3, 55’ rig. Celiento (A), 68’ Leone (A), 71’ Leone (A)

Quarto Afrograd-Savoia 2-1, 42’ Sessa (QA), 78’ Petricciuolo (S), 89’ Numerato (QA)

Real Aversa-Real Forio 0-2, 21’ Tomasin (RF), 49’ pt rig. Sogliuzzo (RF)