Scontro diretto in vetta alla classifica, le due squadre napoletane si contendono l'accesso alla serie nazionale

La stagione regolare volge al termine, sono soltanto due le giornate che separano le squadre dalla fine del campionato di Eccellenza. Nel calcio dilettantistico campano ci sono già stati verdetti importanti, i riflettori ora sono puntati sulla corsa al primato nel Girone A. Due storiche piazze napoletane si contendono il salto di categoria, in palio c’è l’accesso diretto alla prossima competizione di Serie D.

Acerrana (68) e Pompei (66), divise da soli due punti, si affronteranno domenica pomeriggio allo stadio Arcoleo. La formazione granata, guidata in maniera magistrale da Giovanni Sannazzaro, ha preso il comando dall’inizio. La sconfitta all’andata e la classifica rivoluzionata, dovuta alle esclusioni di Casoria e Real Aversa, hanno dato il via alla rimonta rossoblù. Il team del presidente Mango, partito con l’ambizione di vincere il torneo, ha ridotto il gap e superato le difficoltà.

Il Pompei, che ha anche cambiato allenatore nel corso della stagione con il passaggio da Maradona Jr. all’ex Napoli Scarlato, era riuscito a prendersi la vetta ma sabato scorso, complice i turni di riposo osservati, ha subìto il nuovo sorpasso del Toro. E dunque il trentatreesimo turno potrebbe definire le gerarchie o tenere ancora aperto il discorso in vista dell’ultima giornata.

L’Acerrana giocherà in casa e con una vittoria sarà matematicamente promossa in Serie D, venti anni dopo. In caso di pareggio invece resterebbe invariata la distanza in classifica e per conoscere la squadra vincitrice del campionato bisognerà attendere. Nella gara successiva la compagine granata sarà impegnata a Capri, i rossoblù sfideranno il Quarto Afrograd al “Bellucci”. In caso di blitz del Pompei, la formazione di Scarlato si riprenderà il primo posto e dovrà difenderlo nei restanti 90’.

C’è ancora la possibilità di un arrivo a pari punti: in quel caso si procederà ad una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore.