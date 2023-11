Acerrana e Nola non si fanno male, il big match dell'Arcoleo si chiude senza reti

Nessun gol nella gara più attesa della giornata: il confronto tra la capolista Acerrana e il Nola, terza forza del campionato, termina senza reti. Un punto a testa all’Arcoleo con i ragazzi di Giovanni Sannazzaro che fanno registrare il tredicesimo risultato utile di fila, mentre i bianconeri di Luigi Sanchez conquistano il quarto pareggio nel torneo.

Primo tempo equilibrato. La prima occasione è di marca bianconera con una punizione di Marin al 5’, il tiro del centrocampista finisce tra le braccia di Merola. La risposta del Toro non si fa attendere e al 14’ Todisco calcia, con la sfera che termina sull’esterno della rete. Al 26’ sono gli ospiti ad affacciarsi ancora dalle parti di Merola con un sinistro in girata di De Rosa che si spegne a lato. L’ultima chance della frazione iniziale è per i padroni di casa. Padovano riesce a liberarsi da due avversari e serve in area Elefante che, al momento della conclusione viene contrastato da Pantano. Anche nel corso della ripresa il risultato resta inchiodato. Al 65’ Aracri ci prova da palla inattiva con il destro, Somma respinge: sulla ribattuta si avventa Todisco che mette al centro per Akrapovic: il colpo di testa del difensore termina di un soffio sul fondo. Nel finale l’Acerrana chiude in dieci per la doppia ammonizione a Palladino, il Nola cerca il colpaccio esterno ma il big match va in archivio al triplice fischio con il risultato di 0-0.