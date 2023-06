L'Acerrana annuncia il suo direttore sportivo: ruolo affidato a Stiletti

Da una grande piazza all’altra, Orlando Stiletti riparte dopo aver chiuso la parentesi con il Pompei. Il direttore sportivo sposa il progetto Acerrana: si tratta di un ritorno per il dirigente, già in granata durante la stagione 2012/13. Questa la nota ufficiale della società:

"La Pol. Acerrana 1926 comunica di aver raggiunto l’accordo con Orlando Stiletti, a cui è stato affidato l’incarico di Direttore Sportivo del club. Per lui si tratta di un gradito ritorno nell’arena del Toro dopo l’interregno vissuto in Eccellenza nella stagione 2012-13. Prestigioso il curriculum del nuovo dirigente granata, 44 anni e già una consolidata esperienza in categoria con la promozione in D alla guida delle aree tecniche di Portici nel 2017 – a cui va aggiunta la ciliegina della conquista della Coppa Dilettanti regionale – e Mariglianese nel 2021, al culmine di una stagione storica per i biancocelesti, replicata l’anno successivo col raggiungimento di una brillante salvezza. Proprio l’ottimo lavoro svolto a Portici gli vale l’estate stessa la chiamata del patron dell’Afragolese Raffaele Niutta. Dal club rossoblù, il dirigente partenopeo, ex Giugliano, S. Anastasia e Palmese, si congederà dopo un biennio da favola che lo vede agguantare prima la finalissima playoff nazionale di Eccellenza con l’Omnia Bitonto e poi la semifinale della post season regionale col Gladiator. Un percorso in ascesa che lo vede sposare l’estate scorsa il progetto dell’ambizioso Pompei e chiudere la sua avventura con l’approdo alla finale playoff contro l’Ercolanese".