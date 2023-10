Eccellenza Campania, 7a giornata: il Pompei rallenta e Maradona Jr manca la vetta, la Puteolana non sbaglia

La settima giornata del campionato di Eccellenza Campania va in scena. Dopo gli impegni di Coppa Italia, le squadre tornano in campo per affrontare un nuovo turno della competizione.

Girone A

Il Pompei di Maradona Jr, archiviata la sconfitta indolore di mercoledì, non riesce a superare l’esame Givova Capri Anacapri a pieni voti. Nessun sorpasso in vetta per la squadra rossoblù che in trasferta è rallentata dalla brigata di Rea. Un buon punto per i padroni di casa, mentre qualche rammarico in più per il club del presidente Mango, che rischia di perdere ulteriore terreno. Malafronte e compagni vanno a caccia della posta in palio in una sfida largamente dominata e con tante occasioni, ma Torino fa buona guardia e gli isolani sfiorano il colpaccio con la traversa colpita dal giovanissimo Izzo nella ripresa. Tre giorni dopo è ancora Puteolana contro Montecalcio: i Diavoli Rossi di De Michele non sbagliano e si aggiudicano la vittoria contro i biancazzurri di Illiano. Decide una marcatura di Guglielmo, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, nel secondo tempo della sfida del Conte.

Givova Capri Anacapri-Pompei 0-0

Puteolana-Montecalcio 1-0, 63’ Guglielmo (P)

Real Forio-Mariglianese, domenica 22 ottobre ore 11.00, stadio Calise

Rione Terra-Nola, domenica 22 ottobre ore 11.00, stadio Chiovato

Casoria-Acerrana domenica 22 ottobre ore 11.00, stadio San Mauro

Afragolese-Quarto Afrograd domenica 22 ottobre ore 15.30, stadio Moccia

Ercolanese-Castel Volturno domenica 22 ottobre ore 15.30, stadio Solaro

Savoia-Albanova domenica 22 ottobre ore 16.30, stadio Papa

Real Aversa-Pomigliano domenica 22 ottobre ore 19.30, stadio Papa

Girone B

Nel Girone B il Sant’Antonio Abate cade nel confronto diretto con il Sapri e resta a quota otto punti in classifica. I ragazzi guidati da Daghio cadono nella parte finale del match e incappano nella seconda sconfitta consecutiva. Gli ospiti sbancano il Comunale di Santa Maria la Carità con una rete su rigore di Castillo.

Sant’Antonio Abate-Sapri 0-1, 74’ Castillo (S)

Apice-Santa Maria la Carità, domenica 22 ottobre ore 15.30, stadio Perriello Zampelli