Eccellenza Campania, 11a giornata: l'Acerrana batte il Montecalcio, il Pompei sbanca Forio. Poker in rimonta per la Puteolana

Undicesima giornata del campionato, si entra nella fase clou della stagione per le squadre di Eccellenza. Questi i risultati e i marcatori al termine dei 90'.

Girone A

Dopo la frenata del turno precedente, l'Acerrana torna a conquistare l'intera posta in palio. La squadra di Giovanni Sannazzaro si conferma la candidata numero uno e l'avversaria da battere per le inseguitrici. Il Toro si impone sul Montecalcio, compagine sempre ostica da affrontare. E infatti la truppa di Domenico Panico cerca di dire la sua con le occasioni di Carannante, Lepre e Di Lorenzo. Al 35' il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla formazione granata. Dagli undici metri si presenta il cecchino Aracri che spiazza Scolavino e stappa la sfida dell'Arcoleo. Gara che viaggia sul binario dell'equilibrio, così come il punteggio che resta in bilico anche nella ripresa: al 90' Todisco fa 2-0 con una sassata dal limite.

Al Castel Volturno non basta il momentaneo vantaggio firmato alla mezz'ora da Percuoco. La Puteolana di Ivan De Michele ribalta il punteggio e firma il poker al Conte. Al 34' Pontillo raccoglie una respinta di Munao e insacca, al 59' Alvino sfrutta un traversone di Laringe e completa la rimonta. Nel finale di match Prisco mette il suo sigillo sulla partita con un'incornata che vale il tris. Il 4-1 finale è di Cuomo con un sinistro che fulmina l'estremo difensore ospite. Blitz del Pompei sull'isola, battuto il Forio. La squadra di Diego Armando Maradona Jr si impone allo stadio Calise con una rete di Caso Naturale al 29': l'attaccante, con una conclusione dalla distanza, beffa Iandoli. La brigata di Angelo Iervolino cerca di reagire e sfiora il pareggio nel finale, ma Capece blocca sulla linea e regala ai suoi compagni il terzo successo consecutivo.

Acerrana-Montecalcio 2-0, 36' rig. Aracri (A), 90' Todisco (A)

Puteolana-Castel Volturno 4-1, 30' Percuoco (CV), 34' Pontillo (P), 59' Alvino (P), 79' Prisco (P), 88' Cuomo (P)

Real Forio-Pompei 0-1, 29' Caso Naturale (P)

Casoria-Nola domenica 12 novembre ore 11.00

Quarto Afrograd-Pomigliano domenica 12 novembre ore 11.00

Rione Terra-Givova Capri Anacapri domenica 12 novembre ore 11.00

Afragolese-Albanova domenica 12 novembre ore 14.30

Real Aversa-Mariglianese domenica 12 novembre ore 14.30

Savoia-Ercolanese domenica 12 novembre ore 15.30

Girone B

Sant'Antonio Abate-Santa Maria la Carità domenica 12 novembre ore 14.30