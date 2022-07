Napoli United, doppio rinforzo in avanti. Un promettente giovane per il Sant'Antonio Abate, ufficiale un mediano per l'Ercolanese

Un doppio colpo in ingresso per Diego Armando Maradona jr. Il Napoli United, dopo aver svelato le ultime novità nelle scorse ore, si è assicurato le prestazioni di Manuel Guillari e Luciano Arciello: "La società del presidente Antonio Gargiulo è lieta di annunciare l'arrivo di Manuel Guillari e Luciano Arciello!!! Un doppio rinforzo "made in Napoli" per il reparto avanzato dei leoni! Manuel Guillari, punta centrale classe '97, napoletano doc, ha disputato l'ultima stagione con la maglia dell'Angri. In precedenza con il Paternò in serie D. Tra le esperienze Aversa Normanna, Costa Amalfi, Pianura e Puteolana. Luciano Arciello, attaccante classe '98, napoletano del Rione Sanità, proviene dall'Audax Cervinara. Arciello ha disputato campionati importanti in D con la Frattese e con l’Ercolanese. Poi in Eccellenza al Formia, Mondragone, Lions Mons Militum, Angri e Pomigliano".

Il Sant'Antonio Abate ha trovato l'accordo col promettente Francesco Pio Orlando: "L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con Francesco Pio Orlando. Esterno d’attacco cresciuto nelle giovanili della Sampdoria ha vestito poi le maglie di ACR Messina, Lavello e Marina di Ragusa in Serie D. Nell’ultima stagione ha giocato tra le file della Frattese, realizzando anche 5 gol. Abatese doc con un forte senso di appartenenza, il classe 2001 è pronto a stupire tutti grazie alle sue doti".

L'Ercolanese ha chiuso per Angelo Chiavazzo: "La società Asd Ercolanese 1924 rende noto alla tifoseria e tutti gli organi di stampa di essersi assicurata per la stagione sportiva 2022/2023 la presenza in organico del centrocampista Angelo Chiavazzo. Nato a Scafati il 12/03/1993 Chiavazzo è un mediano sinistro. A 29 anni ha un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto nelle giovanili di Empoli e Nocerina, ha vestito le maglie di Bellaria Igea Marina, Treviso, Casertana, Rotonda, Palmese, Ischia, Vibonese, Agropoli, Taranto, Pomigliano, Gragnano e Trestina. Un rinforzo di esperienza e di spessore, mediano versatile, abbina alla buona tecnica di base anche qualità da interditore. Un colpo da oltre 230 presenze tra Serie C e Serie D, portato a segno dal Direttore Ferriero e dal Presidente Mario Carrano, con la volontà di continuare a costruire una rosa competitiva e realizzare grandi sogni".