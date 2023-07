L'Afragolese riparte dall'Eccellenza, Mosca: "Firmato il passaggio, è solo il primo tassello"

Un nuovo corso per l’Afragolese. Dopo l’addio di Niutta, l’imprenditore Raffaele Mosca ha rilevato il titolo dell’Atletico Calcio e ha deciso di riportare il calcio nella città di Afragola. La squadra rossoblù continuerà ad esserci, ma non in Serie D. Si ripartirà dall’Eccellenza, in un campionato che si prospetta molto complicato: "Oggi ho firmato il passaggio che ha sancito un primo obiettivo. È solo il primo tassello di un progetto ad ampio raggio che ci vedrà protagonisti ad Afragola. Ringrazio chi in quesi giorni mi è stato vicino e tutti quelli che mi hanno incoraggiato a compiere questo passo importante.Nei prossimi giorni, nel corso di una conferenza stampa, illustreremo tutti i dettagli di questo importante progetto che vedrà tutti gli Afragolesi protagonisti da qui, al futuro prossimo". Intanto, c’è ancora incertezza attorno al titolo dell’ex patron Niutta: la prima scelta resta Frattamaggiore, ma non mancano ulteriori interessi da altre piazze.