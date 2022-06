L'Acerrana comunica novità nei quadri societari. E mister Buono resta alla guida

Una nuova stagione da programmare, c'è la volontà di migliorare l'andamento dell'ultima annata. L'Acerrana è pronta a confermarsi nel campionato di Eccellenza e ottenere un piazzamento più interessante nella parte alta della graduatoria. Nel frattempo, la società si è riunita e ha decretato il nuovo volto per quanto concerne la presidenza. Il ruolo è stato affidato alla dottoressa Stefania Picardi, mentre Vincenzo Buono resta il mister del Toro per la prossima competizione. Questa la nota:

"Nella giornata di ieri la Polisportiva Acerrana 1926 ha tenuto la prima riunione per la nuova stagione sportiva. Un nuovo socio ha abbracciato il progetto Acerrana. Siamo lieti di comunicare ai nostri tifosi che l’incarico di Presidente della Polisportiva Acerrana 1926 è stato affidato alla dott.ssa Stefania Picardi, preside e gestore dell’Istituto San Cuono di Acerra (sponsor ufficiale per l'imminente stagione sportiva) nonché di altri istituti paritari tra cui il "G. Leone" di Pomigliano d’Arco e l'Istituto "Padre Rocco" di Sant’Anastasia. Confermato alla guida della prima squadra Mister Vincenzo Buono. Nei prossimi giorni verrà delineato l’intero quadro societario e lo Staff Tecnico che accompagnerà Mister Di Buono in questa nuova stagione sportiva".