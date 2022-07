Dybala addio per il Napoli: la firma stanotte con un altro club?

Sarebbe potuto essere forse l'unico a riaccendere gli entusiasmi del tifosi azzurri in questo calciomercato in cui hanno imperato le cessioni. Ma l'illusione Dybala pare si stia spegnendo.

Secondo la Gazzetta decisiva è stata una telefonata tra l'ex juventino e Mourinho per portarlo alla Roma, che così diventa diretta concorrente del Napoli per la corsa alla Champions League, che sembra adesso in salita.

Il portoghese avrebbe ricevuto intorno alle 2 un whatsapp dalla Joya, che gli annunciava la sua scelta di approdare nella Capitale.