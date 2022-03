Dybala, il consiglio del suo ex vicepresidente: "Vai a Napoli, ti diverti tu e fai impazzire i tifosi"

Dove giocherà Dybala l'anno prossimo? E' questa la domanda ricorrente delle ultime ore tra gli appassionati di calcio, dopo la decisione della Juventus di non rinnovare il contratto all'attaccante argentino, che dunque si libererà a parametro zero a partire dal 1° luglio prossimo.

Chi conosce molto bene Dybala è Guglielmo Miccichè, ex vice presidente del Palermo, prima squadra italiana del calciatore bianconero, che consiglia al 28enne di restare in Italia e di prendere la via di Napoli.

"Non l’ho sentito, ma il consiglio che gli darei è: rimani in Italia e vai a Napoli. Ti diverti tu e fai impazzire i tifosi. Con Osimhen fai uno squadrone", ha affermato Miccichè ai microfoni di Cmit Tv.

"All'epoca del Palermo il Napoli fece delle avance e poi lo prese la Juventus. Per me sarebbe il calciatore perfetto per il Napoli. Dybala-Osimhen sarebbe una coppia straordinaria", ha aggiunto l'ex numero due rosanero.